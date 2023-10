Juan Manuel Bugarín estrena Puerto Deseado

Puerto Deseado, de Juan Manuel Bugarín, estrena hoy en cines argentinos tras presentarse en MajorDocs, de Mallorca, y el último FIDBA en Buenos Aires. Con él hablamos para saber más detalles de esta propuesta que habla de un excombatiente de Malvinas.

—¿Cómo conociste a Marcelo (protagonista) y cómo fue proponerle hacer una película sobre él?

—Conocí a Marcelo de casualidad. Yo estaba filmando algo por la zona de Lanús y él se me acercó (atraído por la cámara) para presentarse y contarme sobre su embarcación y el viaje que planeaba. Era la primera vez que hablaba con un veterano de Malvinas. El productor con el que estaba rápidamente le pidió su contacto y guardé ese número durante algunas semanas. Desde ese día la idea de hacer un cortometraje sobre ese viaje fue creciendo hasta que tuve el impulso de llamarlo. No se acordaba de mí. Le dije que quería conocer su embarcación (necesitaba verla para creerle) y respondió rápidamente: “a sus órdenes”. Fui junto con Adrián Martínez, amigo y director de fotografía de la película, y nos mostró su taller. La lancha reposaba ahí, en las sombras. Toda la charla la estuvimos subidos a la embarcación. Antes de irme le pregunté si podía fotografiarlo y accedió mostrándome su tatuaje de Malvinas en el brazo. Se lo veía feliz de ser escuchado y fotografiado. Nos fuimos con la promesa de volver pronto a filmar algo juntos. Yo aún no sabía que la idea del cortometraje iba a mutar a un largo y que esas visitas a su taller durarían siete años.