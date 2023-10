La Su habló de todo

Es sabido que cada vez que Susana Giménez da una entrevista y charla largo y tendido con algún periodista, sus dichos dejan mucha tela para cortar. Así las cosas, durante el mediodía de ayer se conoció una entrevista exclusiva que una de las divas de la televisión tuvo con Rodrigo Lussich, para Socios del espectáculo (El Trece).

Aunque ella diga que no le gusta hablar de política, una de las primeras cosas fuertes que dijo fue respecto a ese tema. Ante la pregunta de cuándo va a volver a vivir a la Argentina, no se anduvo con vueltas y dijo: “Vuelvo cuando se vayan los K. Ahí sí me mudo”. Y luego agregó: “Voy y vengo, pero no trabajo. No quiero hablar de política. Yo vuelvo a Argentina, es mi país, me encantaría. Igual, vuelvo a Punta del Este, aunque yo viva en la Argentina, vengo todos los fines de semana porque los perros se mueren”. Vale recordar que ella está viviendo en Punta del Este desde hace ya varios años, en una chacra que se compró hace un buen tiempo.

Entre otras cosas, también se refirió a su retiro y a su situación laboral en la actualidad, dado que está pronta a retirarse, al menos, de los escenarios. “Hace mucho que me quiero despedir, no porque no me guste, me enloquece, pero me cansa mucho el teatro. Tenés mucho cambio de ropa, te duele algo y tenés que ir igual. Gustavo me dijo ‘¿por qué no hacemos el verano?’ Y yo le dije, no tengo (ganas), únicamente que me despida de los escenarios, como el broche final”, explicó ella. Ante lo que Lussich le consultó si no pensaba en una despedida en grande, “en la calle Corrientes”. Y expresó: “No porque ya la hice, ya está”. De hecho, como cada vez, le tiró flores a Mirtha Legrand, su eterna compañera. “No me imagino trabajando hasta los 90 y pico. Ella es mi ídola, por eso, ni loca me imagino. No sé, ahora lo digo”. Además, confesó que piensa y que le aparecen fantasmas cuando se pone a pensar en el retiro definitivo.

El periodista, además, aprovechó para hacerle una pregunta con cierta picardía. Le preguntó si se había retirado del amor ante lo que ella respondió: “Por ahora del teatro”, dejando entrever que no le cierra la puerta al amor. Al menos por ahora. Además, no perdió oportunidad para referirse a su antiguo compañero de trabajo y amigo, Antonio Gasalla, de quien se sabe está atravesando un momento personal bastante complicado. “Lo extraño, sí. Voy a volver a hacer el programa y no está Antonio. Él era una base fundamental y lo extraño mucho”. Y confirmó lo que muchos estaban esperando: su vuelta a la TV, casi seguramente el año próximo. “Voy a hacer mi programa, living, estrella invitada, juegos. Igual. Es una temporada, no creas que me voy a retirar”. Así las cosas, empieza la cuenta regresiva para que la Su vuelva a la pantalla.