Los romances entre modelos y políticos internacionales

Reconocida como modelo, cantante y actriz, Carla Bruni supo cosechar una carrera internacional dentro del arte. Asimismo, la belleza conquistó el corazón de Nicolas Sarkozy, quien fue presidente de Francia. Luego del flechazo inicial, la pareja se puso manos a la obra para formalizar el noviazgo y luego de tres años pasaron por el altar.

En la actualidad llevan casi quince años juntos. La boda no fue un evento multitudinario, por el contrario, fue una ceremonia muy íntima y la celebración se hizo en un restaurante pequeño junto a sus amigos y familiares más queridos. Sin embargo, no todo fue color de rosas porque cuando ellos se conocieron él estaba casado con su segunda esposa, luego se divorció y empezó la relación con la modelo e intérprete. En estos tiempos, el hombre se puso manos a la obra para escribir sus memorias y así rezaba en uno de sus primeros capítulos: “El año 2007 fue rico en acontecimientos para mí. Fui elegido presidente de la República. Me divorcié. Conocí a Carla. Todo eso en menos de seis meses. Puede decirse que fue el año decisivo de mi existencia. Todavía hoy, a veces nos preguntamos, Carla y yo, por qué hemos tenido tanta suerte”. Asimismo, siguieron las elecciones donde el hombre perdió su puesto y tiempo después la pareja recibió a una niña a la que llamaron Giulia. Por otro lado, el muchacho cumplió una condena por enriquecimiento y tráfico de influencias.

Otro de los grandes romances que nacieron en Estados Unidos fue el que se dio con la musa del cine de los años ochenta, que no es otra que Daryl Hannah y el heredero del clan Kennedy, John Fitgerald Kennedy Junior. A lo largo de su carrera profesional, ella supo trabajar en Splash y muchos éxitos como Kill Bill en el cambio de milenio, entre otros. Su perfil bajo fue cuidado con esmero y, por otro lado, no le interesó estar delante de proyectos numerosos, sino que los eligió con extrema precaución. Asimismo, en la época dorada de su trayectoria, la mujer fue diagnosticada con un síndrome de espectro autista muy leve.

Por su parte, el muchacho estaba recibido de la carrera de fotografía y trabajaba en una fiscalía, pero lo dejó todo porque no estaba preparado para ese camino, que tampoco le interesaba en demasía. Luego se abocó al trabajo en el ámbito de lo privado. También decidió que su carrera empresarial estaba en lo más acorde a sus deseos. Asimismo, también mantuvo un romance con Sarah Jessica Parker o Cindy Crawford. Por su parte, Daryl era también heredera de uno de los millonarios más poderosos de Estados Unidos. Los tortolitos se conocían desde muy chicos. Es más, tuvieron muchas idas y venidas, pero luego terminaron por separarse para seguir distintos caminos.

Una modelo y un político

Nacida en Eslovenia, Melania Knauss se crió en el seno de una familia pequeña y luego se mudó a diferentes ciudades en las que empezó su carrera profesional como modelo. Luego la mujer dio sus pasos para llegar a lo más alto de las pasarelas, puesto a que trabajó en Milán, París y otras ciudades. Sus trabajos la convirtieron en toda una estrella de la moda y así fue como conoció a Donald Trump, un político que llegó a la presidencia de Estados Unidos. Luego de un noviazgo, la pareja se casó en el 2005. Como muchos, estuvieron en la política de Norteamérica, luego tuvieron un varón y cuando perdieron las elecciones dejaron el lugar para abocarse a la actividad privada.

A lo largo de su carrera como modelo, Melania dejó una huella porque siempre estaba vestida en colores pasteles con un look muy minimalista, donde fue la preferida de los diseñadores. En la actualidad, la mujer se dedica al diseño de joyas exclusivas realizadas por pedido y, por otro lado, también colabora con importantes marcas en su creación de líneas textiles.

Marilyn Monroe y el deseo del poder

La rubia Marilyn Monroe comenzó en Hollywood como modelo y luego se convirtió en toda una estrella de la industria cinematográfica. Es por ello que también fue el objeto de deseo de muchos hombres. Luego de varios matrimonios fallidos, la mujer encontró el amor en un hombre muy poderoso, que no era otro que Robert Kennedy. Si bien hay muchos secretos sobre el vínculo que supieron mantener, lo certero es que los amigos de la estrella alegaron que solo se vieron en una fiesta realizada por amigos en común en la que habrían coincidido por casualidad, pero el flechazo fue inminente y terminaron la noche juntos.

Tiempo después, el hombre estaba organizando su fiesta de cumpleaños y la actriz fue contratada para que saliera de una caja, que tenía forma de una torta, y le cantara. Esta fue una escena épica debido a que estaba en pleno apogeo de su carrera profesional y él era uno de los hombres más poderosos de todo el mundo. Para esa ocasión había muchos presentes y, encima, el evento fue televisado por cámaras de todo el mundo. Esas dos habrían sido las únicas ocasiones en que se vieron y pasaron la noche juntos. Vale mencionar que él estaba casado y tenía dos hijos.

La actriz y el hermano del político

La actriz Marilyn Monroe era codiciada por todos los directores de cine, pero también mantuvo un romance político con el que fuera presidente de Estados Unidos. Tuvo muchos casamientos y separaciones, pero nunca pudo sentirse libre ni en eje. Es por ello que cayó en una profunda depresión e insistió en mantener muchos tratamientos para poder salir adelante. Mientras tanto crecía en su carrera, en el cine, en el modelaje y todo corría por los rieles correctos.

Por otro lado, conoció a Boby Kennedy, el senador y hermano de John. Tuvieron un flechazo y se vieron en muchas oportunidades. De hecho, Marilyn fue hallada muerta en una madrugada mientras estaba en su casa. Esa noche se había visto con el político, que se había ido de su casa para viajar a San Francisco. Asimismo, los hermanos fueron indicados como posibles implicados, pero ambos negaron sus responsabilidades. Es por ello que se hizo una ardua investigación, pero todo indicó que la mujer había estado depresiva y tomó una ingesta grande de medicaciones que la dejaron sin vida.