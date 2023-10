La verdad de Jada Pinkett

La actriz Jada Pinkett Smith dio su versión de los hechos sobre su situación marital con Will Smith. En la actualidad, la mujer dio una entrevista donde dio a conocer cuál es la relación que la une a su esposo y todo se fue por la borda. Sucede que están separados desde el 2016, pero aún no se animan a confirmarlo porque no saben cómo seguir adelante. Al respecto, afirmó: “Creo que todavía no estoy lista, todavía estoy tratando de descubrir... entre nosotros dos, cómo asociarnos y cómo presentarlo a la gente”. Asimismo continuó: “El motivo por el que se fracturó son muchas cosas. Creo que, cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos estábamos atrapados en nuestra fantasía, de lo que pensábamos que debería ser la otra persona”. Por otro lado, en ese entonces, habían pedido el divorcio, pero a último momento decidieron no hacerlo más. A este momento, la mujer afirma: “Prometí que nunca habría una razón para que nos divorciáramos. Trabajaremos en cualquier cosa, y simplemente no he podido romper esa promesa”. Con mucho énfasis consideró que la terapia y la voluntad pueden hacerlos cambiar de opinión: “Todavía lo estamos averiguando. Hemos estado haciendo un trabajo muy duro juntos. Nos amamos profundamente el uno al otro y vamos a descubrir cómo es eso para nosotros”. A lo largo de su relación amorosa, tuvieron dos hijos que ya son adultos y siguieron el camino del arte.