Mario Guerci: “Me gusta mucho actuar porque es desafiante”

Coqueluche, protagonizada por Betiana Blum y Julieta Poggio junto a Mónica Villa, Agustin Sullivan y Mario Guerci, se convirtió, desde antes de su estreno, en uno de los sucesos de la calle Corrientes. Con funciones agotadas de miércoles a domingos, y el cartel de sold out antes de llegar al escenario. La comedia fue éxito en la misma sala en los años 70, con Niní Marshall y Thelma Biral en roles centrales, y hoy, 50 años después, volvió a escena con dirección y adaptación de José María Muscari y se presenta en Multiteatro Comafi. Para saber más del trabajo que hace en la obra en la que encarna a un taxi boy, diario Hoy conversó en exclusiva con Guerci, compañero de la estrella que encarna Blum. Además, dialogaron de otros temas y de sus inicios en la actuación.

—Nuevo desafío, ¿no? Primero José María te llevó a Sex y ahora a Coqueluche ¿Cómo es esto? ¿Cómo estás viviendo un poco estas colaboraciones con él?

—Estamos muy bien. Estamos trabajando con Muscari. Sí, como vos dijiste, el año pasado con Sex, una experiencia totalmente distinta a esta. Blanco y negro. Las dos espectaculares. Porque Sex es un exitazo, ya tiene años y sabemos lo que es. Es algo garantizado. Y está pasando un poco lo mismo con Coqueluche, porque ya tenemos una expectativa muy buena con la venta de entradas. Está buenísimo, y bueno, viste uno como actor cuando va ensayando, está todo el tiempo encontrando qué hacer, y viendo con el equipo cómo hacer, sintiendo incertidumbre en el momento de ensayo, porque hasta que no te paras y haces la obra, y ves cómo la gente reacciona, se ríe... Nosotros la pasamos muy lindo, y la verdad es que creo que Muscari hizo una adaptación de la obra, que es una obra que tiene sus años. Es una comedia para toda la familia, como ya deben saber, pero que tiene un contenido muy profundo y dramático en el fondo, pero hecha comedia. Hay una mezcla generacional muy linda. Cuando me dijo que iban a estar Betiana y Mónica es genial, pero también Agus, que la está rompiendo y Juli también que la conozco de que tiene siete años, yo grababa una novela con ella Consentidos, que era de Canal 9, Ideas del Sur y Disney, una película de la edad de Karal Núñez, de Sur y Disney.

—O sea que se volvieron a juntar. ¿Estaban en contacto o no?

—Sí, nos hemos visto un poco en el mundo, también de la moda y en el ambiente y ahora nos volvimos a encontrar. Esa diferencia generacional, energías, todos respetuosos, con profesionalismo, está bueno escucharnos todos.

—¿Imaginaste esto en algún momento? Calle Corrientes, esta obra…

—Yo cuando empecé a laburar... vine a los 20 años de Rosario con una beca de atletismo, yo hacía salto en alto para el equipo nacional. Después empecé a trabajar como modelo, que es lo que siempre hice y sigo haciendo, estudiaba abogacía, terminé la carrera acá en Buenos Aires, me mudé de Rosario a Buenos Aires, y ahí empecé a estudiar teatro porque quería. Empecé a hacer castings de publicidad, y ahí siempre tenías contacto con los actores y veías que te faltaban herramientas. Quería saber y empecé a laburar, hice algunas cosas en la tele. Hice Casa de muñecas, acá cerquita, alguna comedia también. Siempre fui variando un poquito, estuve en el Bailando, en la tele. Un poco de todo, no me cierro a nada.

—¿Te gusta actuar y hacer lo que aparezca?

—Sí, sí, totalmente. Me gusta mucho, me gusta. Obvio que al modelaje le agradezco todo porque me dejó viajar por el mundo y me dio de comer durante años, pero siempre que aparece una película, obra, me gusta mucho porque es desafiante e implica otras cosas. La moda está buena, pero ya sale más matemático, robótico.

—¿Soñás con conducir?

—Hice también conducciones. En el 2000 y pico hacía un programa de FTV, conduje eventos, desfiles. También me gusta conducir. Hice algunos especiales, programas hace unos años. Yo quería viajar por Argentina, bueno, había algunas puntas para hacer, no está descartado ­recorrer un poco la Argentina, mostrar puntos de interés turístico, en moto, todo de una manera real y como aventura.