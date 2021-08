“El mundo aún es muy injusto y desigual”

De forma reciente, Juan Pedro Dolce estrenó Amigo, un single musical que está acompañado por un videoclip animado. En diálogo con este multimedio, reveló los detalles de la producción y también habló del momento actual de la música.

—¿Cuáles fueron las condiciones en las que te adentraste en la música?

—El 2017 fue un año especial. Comencé a hacer más frecuentemente presentaciones en formato guitarra y voz acá en La Plata y en varias ciudades de Argentina. Después de muchos años trabajando en grupo con Castañas de Cajú, proyecto grupal con el que grabamos tres discos, recorrimos gran parte del país y también hicimos conciertos en otros países como Brasil y Estados Unidos, estaba necesitando tener esta experiencia de viajar solo, de cantar muchas veces sin micrófono solo con la guitarra; esto me posibilitaba otra forma de conectarme con la música y con mis canciones. Di varios conciertos ese año y realmente me divertí mucho. Al finalizar ese mismo año surge la invitación para participar en febrero del 2018 en el prestigioso Festival de Cantautores de Barcelona BarnaSants. En esa misma gira di otros conciertos solistas por Europa. Fue un hermoso viaje de más de dos meses, que me permitió conocer mucha gente y conectarme más profundamente con este proyecto solista. Al regreso de ese viaje empecé a trabajar en mi primer álbum solista, que lancé en 2019, Peces de tinta, volumen 1, una especie de “lado A” de lo que en diciembre del 2020 se materializaría en mi segundo álbum solista, Peces de tinta, volumen 2.

En principio, trato de hacer música que me guste a mí y disfrutar de ese proceso lo más que pueda, animarme a explorar más allá de mis lugares de confort, ya sea en lo musical como en las letras. Hay mucho de intuitivo en mi proceso compositivo. En todo caso, el ejercicio posible es mirar en retrospectiva todo lo producido hasta el momento e intentar encontrar allí algún tipo de mensaje; y en esa línea creo que lo que atraviesa de distintas formas mis manifestaciones artísticas es la valoración de la autoexploración, intentar encontrar lo propio de bajo de tantas capas. Creo que más que mensajes en mi música hay preguntas. Son las preguntas que a veces me animo a hacerme, las que me dan movimiento y que en lo más profundo también son las que me transforman, las que renuevan el sentido.

Acabamos de lanzar un nuevo videoclip animado, que realizamos con un equipo increíble de artistas platenses. Estuvimos más de un año trabajando en esta obra que titulamos Amigo, y que cuenta además con la participación en voces de la gran y admirada música, María Pien. El video fue dirigido magistralmente por Martín Gil Rojo y con la dirección de fondos de Santiago Lozano, además de varios artistas que se sumaron como colaboradores.

—Con tantas propuestas en la escena artística, ¿cuál es tu visión al respecto?

—Me parece que estamos en un momento riquísimo en cuanto a calidad y, sobre todo, en la diversidad de las producciones musicales de nuestra escena. Lo que sucede, como de distintas maneras ha sucedido siempre, es que para encontrar alternativas estéticas a lo mainstream hay que hurgar por fuera de los lugares hegemónicos de difusión musical. Pero si te detenés y le das tu tiempo a músicas nuevas, que no tienen quizás tanta pantalla pero igual están ahí totalmente disponibles, vas a encontrar que hay para todos los gustos y más. Si te lo permitís te vas a sorprender. Estoy contento con las cosas que están pasando, con las resonancias que está habiendo. Hay cada vez más gente que de a poco se está acercando a mi música, es importante y valioso eso, sentir la vuelta. Es un momento difícil para el mundo en todo sentido, realmente es una situación crítica. En este marco, esos gestos, aunque a veces tontamente puedan parecernos pocos o pequeños, son verdaderamente muy valiosos. Tenemos en mente un proyecto que implica un viaje, un retiro creativo, con gente muy zarpada en un lugar increíble, que por el momento por cuestiones pandémicas está en pausa. Eso por ejemplo, me encantaría que en algún momento lo podamos concretar; veremos, mientras tanto hay que seguir andando, que en definitiva es todo lo que tenemos. Falta mucho todavía pero celebro cada logro, entendiéndolos como pasos necesarios hacia una transformación más profunda. El mundo aún es muy injusto y desigual, las luchas de género que en estos años han logrado cosas valiosas y significativas, además de estos logros en sí, le están enseñando mucho a las sociedades: están dando herramientas de construcción de identidad muy valiosas, a través de la consideración y aceptación profunda de la diversidad.