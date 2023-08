El Negro Oro aclaró su preocupante mensaje

Durante la mañana de ayer muchos se preocuparon porque el conductor Oscar “Negro” Oro había publicado un llamativo mensaje en sus redes: “Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero”.

Frente a ello y para tranquilidad de sus seguidores, luego aclaró: “Ayer la pasé mal, pero fue un ataque de angustia muy fuerte que hizo que se me paralizara la mitad izquierda del cuerpo, duró un rato (...). ¡Repito que estoy bien! ¡Gracias por tanta preocupación!”.