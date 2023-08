Tras la presentación oficial comienza la cuenta regresiva para el Bailando

Aquí están, estos son, podría ya decirse. Ocurre que el inicio de la edición 2023 del Bailando tuvo su presentación oficial y es cuestión de días nomás para que las parejas se luzcan, o no, y para que empiecen a rodar las polémicas por los puntajes y los dichos.

La gala se realizó en el Hipódromo de Palermo y los y las participantes lucieron sus brillos. También los miembros del jurado desfilaron por la alfombra roja. Moria hizo su ingreso triunfal llamando la atención de todas las miradas dado que eligió un vestido con plumas sobre unas calzas, todo en tonos fucsias. De Brito, por ejemplo, vistió traje, pero en una onda más casual. Y Marcelo llevó traje negro con moño al tono sobre una camisa blanca.

Entre los participantes, todos señalaron a Cami Homs como una de las más elegantes (vale recordar que la confirmación de su participación tuvo muchas idas y vueltas), con un coqueto vestido negro. Coti Romero también eligió un vestido negro y dijo sobre su elección: “Es el más elegante”. Hay que señalar que son varios ex Gran Hermano los que participarán del certamen. Además de Coti, harán lo suyo Romina Uhrig, Alexis “Conejo” Quiroga (ex de Coti), Juliana Díaz y el siempre polémico Tomás Holder. Justo entre los exhermanitos ya empezó la riña porque Romina apuntó contra Coti y dijo: “No sé qué le pasa, la verdad, todavía no arrancó el Bailando, ya arranca a pelear y a mentir. Es la más mentirosa de todas porque yo no le creo nada de lo que dice”.

Uno de los vestidos más llamativos y polémicos fue el de Flor Vigna, que lució un total denim muy particular, hecho con retazos. Con respecto a la foto final y oficial, trascendió que hubo malestar y polémica en los organizadores porque muchos de los asistentes no cumplieron con algunos de los pedidos: todos de gala, no usar colores azules, verdes o blancos y tampoco llevar brillos, algo que abundó. Así las cosas, falta poco para que el “Buenas noches, América” dé inicio al clásico certamen de la TV argentina.