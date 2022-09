“El pozo nos captura y nos saca de nuestra realidad”

Durante una entrevista con diario Hoy, Carolina Cremonte Bressán brindó los detalles de El pozo, la obra que protagoniza junto a Enrique Cavallito, Nahuel López, Edgardo Sancho y Juan Patricio Nievas, bajo la dirección de Sara Mon. Las funciones tendrán lugar en septiembre a las 21, en Telón Negro, ubicado en 13 entre 32 y 33.

—¿Bajo qué circunstancias se da esta obra? ¿Cuáles son las características inherentes a esta pieza?

—El primer ensayo fue en las vísperas del aislamiento por la pandemia, allá por marzo de 2020. Como las ganas de todos los integrantes del elenco eran tan grandes, nos lanzamos a experimentar ensayos virtuales. Todos los martes con asistencia perfecta, nosotros, el dramaturgo, la directora, los actores y la actriz. No solo probábamos una forma paliativa de ensayo sino también nos fuimos conociendo ya que la mayoría nos encontrábamos por primera vez. En medio de esa experiencia, nos dejó Juan Mainer, autor y amigo, al fallecer repentinamente en julio de ese año. Fue un momento desgarrador. La despedida y el duelo grupal fueron también virtuales. Y aunque nos quedamos con una gran tristeza y con la necesidad de un abrazo grupal contenedor, supimos rearmarnos y seguir adelante con el proyecto incentivados por la amorosa familia de Juan. Tiempo después, recién en diciembre, pudimos poner el cuerpo en algunos ensayos presenciales pero hubo que aislarse nuevamente. Finalmente la obra vio la luz en La Plata, precisamente un año después, en diciembre de 2021. Dos emocionantes funciones de preestreno se realizaron en la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, donde Juan había querido que se estrenara. Y en el mismo mes fue declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata.

—¿Qué elementos se ponen en juego en la puesta en escena?

—En El pozo asistimos a los conflictos que devienen a causa de los secretos en una familia y su entorno. La unidad familiar entra en crisis por cuestiones del pasado pero también del presente y del futuro. Cada personaje toma un camino diferente frente a lo que sabe o no, o a lo que quiere o no, saber.

—¿Cómo se dio la construcción de los personajes? ¿Qué herramientas ­aparecen?

—Orientados por la directora, Sara Mon, los personajes comenzaron a gestarse. Desde la virtualidad logramos descubrir de qué iba la obra, qué quería cada personaje. Cada actor y actriz comenzó a habitar al padre, a Gabriel, a Arturo, a Norberto y a Andrea para así llegar, con la imprescindible presencialidad, a que esos fantasmas de papel se encarnaran en cada uno de nosotros y descubrir finalmente qué historia queríamos contar.

—¿Qué pensamientos los rodean?

—Cada personaje encara de distinta manera las lealtades familiares, el compromiso social, el voluntarismo, los duelos, la amistad, el amor. A la vez atraviesan momentos de confrontación, tristeza, duda, bronca, introspección, negación, añoranza, y entusiasmo, llevados por lo que va aconteciendo a lo largo de toda la obra.

El momento más esperado

Con respecto a las expectativas antes del estreno, la entrevista y protagonista de esta pieza teatral, Carolina Cremonte reveló sus sensaciones e invitó a todas las personas a disfrutar de esta obra tan intensa y esperada. También reveló los aspectos más cuautivantes para tener en cuenta.

—¿Por qué recomendarías al público que concurra a ver la obra?

—El pozo nos captura y nos saca de nuestra realidad durante una hora. Si esto no fuera razón suficiente, la obra nos habla del costo que tiene sostener o ignorar secretos familiares. Naturalmente resonamos con alguno de los personajes o circunstancias ya que todos tenemos vínculos que no siempre son color de rosa por más cimientos amorosos que los sostengan. Y como lo oculto juega un papel fundamental en cada escena resulta imposible no quedarse luego debatiendo acerca de lo planteado. Creemos que esto que nos resulta cautivante también lo será para quienes vayan a compartir esta experiencia teatral con nosotros.