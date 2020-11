El Purre: “La pandemia me enseñó muchas cosas”

José Giménez Zapiola, conocido como El Purre, debe su reconocimiento a series como GO! y Kally’s Mashup. Con el lanzamiento de Enamorado, se inicia un nuevo camino musical en la carrera del artista, que en diálogo con diario Hoy revela detalles de sus próximos trabajos.

—¿Cómo viviste esta situación extraordinaria?

—Fueron tantos meses que pasé por diferentes etapas. Me gusta mucho trabajar, y necesitaba hacerlo, y la cabeza me jugaba en contra. La pandemia me enseñó muchas cosas, yo no estoy casi nunca en casa así que me enseñó a estar y disfrutar. La música llegó por esto también, gracias a estar en casa. Siempre quería componer, y no lo hacía, y la pandemia fue el punto de quiebre.

—¿Es difícil conectarse con lo musical en este contexto?

—Esta es mi primera conexión con la música propia, voy a recordar siempre la pandemia por el momento clave donde empecé a componer y conocí una nueva faceta mía. Tenía frenado mi lanzamiento como solista porque quería ser parte del proceso creativo, no es que no quería cantar canciones de otros, pero quería estar desde el comienzo. La pandemia me dio tiempo para escribir y componer, porque es mentira que las canciones te aparecen cuando te estas lavando los dientes.

—Pero vos venías ya asociado a la música por GO! y otros programas…

—Claro, siempre estuve conectado, porque es lo primero que hice. A los 15 empecé a tocar la guitarra y cantar, mi viejo lo hacía desde que tengo uso de razón, y canta y toca en mi casa, no hay otro en mi familia que se dedique a esto, soy el menor de 11 hermanos y nadie hace algo asociado al arte. Hasta ahora, en los shows cantaba canciones de otros, pero está bueno esto, porque empezar a hacer mi propia música es un salto, un desafío, es la carta de presentación. Tal vez en otro momento miro para atrás y siento que la canción no es representativa o alejada de lo que estaré haciendo, pero había que empezar.

—¿Cómo fue el proceso creativo de Enamorado?

—Empecé a componer por un taller que hice en la pandemia, ahí aparecieron bastantes canciones, cuando empiezo algo me pongo súper productivo. El año pasado había tenido algunas propuestas, pensé y busqué productores, conocía a los Tres Música, los llamé y les dije si tenían ganas de que trabajemos juntos, y arrancamos. Tenía dos canciones hechas que les dimos una vuelta de tuerca, la primera era una balada, y me asesoraron para salir con otra canción y surgió ahí Enamorado, desde un disparador que me ofrecieron que decía “de un tiempo a esta parte, tu presencia se ha vuelto para mí de lo más importante”. Ahí me imaginé la historia de alguien a quien le había cambiado la imagen de una persona, me ha pasado eso de enamorarte de alguien tal vez equivocado, y viene un poco asociado a mi personalidad, que lo que me pasa lo expreso. En la canción propongo que se animen a decir lo que les pasa.

—¿Cómo manejas la popularidad y la exposición?

—Creo que bastante bien, yo me siento la misma persona de siempre, tengo mucha contención de mi familia y amigos. No me hace sentir más importante o genial tener los seguidores que tengo, que en un punto es un reconocimiento a lo que hacés, y lo que me llega es siempre positivo. No tengo haters, trato de mostrarme siempre como soy, mostrar a José, hay veces que querés estar tranquilo comiendo con tu familia o novia y te piden una foto y lo hacés, no tenés que renegar, a mí lo que me importa siempre son las formas.

—Seguro que el nivel de exposición tiene que ver con que gran parte de tu carrera la hiciste en televisión, estás en la casa de todos…

—Claro, y eso te pone en un lugar de que sos eso, pero en realidad sos una persona común, la pantalla siento que te coloca en un lugar que creen que es diferente, pero yo soy igual a todos, esa es la verdad.

—¿Estás con algún proyecto para lo que queda del año?

—Empecé a grabar algo de lo que no puedo hablar hasta marzo y estoy contento porque fueron muchos meses de mucha quietud, pero la rueda volvió a ponerse en marcha.

Un artista que apuesta a expresarse en todos los formatos

—Rodaste la primera serie en pandemia, ahora se anunció la presentación de Tú, de Amin Yoma, ¿hacia dónde te gustaría llevar tu carrera? ¿Te gusta que te sorprenda?

—Sí, y si vos me preguntás qué es lo que más me gusta hacer, creo que es actuar, pero creo que hay que recorrer el camino de acuerdo a lo que se vaya presentando.

—¿Cómo fue el encuentro con el cine? ¿Es tu primera película?

—Sí, hice un corto que se vio en Cannes, pero este es el primer largo. Amin me convocó, después que Luciano Cáceres me propusiera. El cine es un desafío enorme, por momentos frustrante, porque al salir de tu zona de confort es un cambio, pero lo siento como un desafío.

—¿Decís lo de frustrante por los tiempos?

—Sí, pero también porque es a una cámara. Además de grabar, los tiempos escénicos, frente a la cámara, porque en cine es distinto, una mirada cuenta más que una palabra, en televisión es distinto y todo más estático.

—¿La experiencia te gustó?

—Sí, me encantó, fue un desafío, salir de la zona que uno conoce, pero hay que arrancar, siempre va a haber una primera vez.

Tú, una película de terror con gran elenco

Tú es la nueva película de terror producida y dirigida por Amin Yoma (Madre). En esta oportunidad, con escenas ambientadas en los años 20 y en la actualidad, narrará la historia de una mujer que murió en el siglo pasado sin poder cumplir su deseo de amor, por lo que regresará para conseguirlo.

El filme nace con Luciano Cáceres, también protagonista, y Yoma, que buscaban un proyecto que los uniera. Al elenco se sumaron el Purre y Malena Ratner, Magui Bravi, Joaquín Berthold, Inés Palombo y Brian Maya. “Tú cuenta dos niveles de terror que se entrecruzan a lo largo de la historia. Si bien la película apunta a un público adolescente con sus monstruos, existe otro nivel de terror realista y sutil para los adultos que tiene un efecto residual de esos que te persiguen durante años”, dice a diario Hoy en exclusiva el director sobre la cinta, que se encuentra en proceso de edición.