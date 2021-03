El regreso de Andrés Vicente al teatro local

Después de 20 años de vivir en Colombia, Andrés Vicente regresa a Buenos Aires, para producir y protagonizar 30 años, obra que se ve en el Teatro El Tinglado, de Buenos Aires, los jueves a las 20.30. Diario Hoy dialogó con el actor, quien está acompañado por Gaby Almirón y Daniela Niremberg, y dirigido por Marcelo Serre.

—¿Cómo es volver al escenario local y a la Argentina?

—Antes de la pandemia vine a rodar Un crack, pero hacía 20 años que no estaba acá. Después me volví a Colombia con la idea de producir algo de teatro en Argentina y con Gabriel Almirón decidimos armar este proyecto para hablar de las parejas diferentes, el cambio de paradigma, cómo se vive, y empezamos escribir y avanzamos en el texto. Todo fue por Zoom, y volver a los escenarios locales después de 20 años, con mis hijos y mi pareja en la platea fue muy lindo.

—¿Fueron raros los ensayos por Zoom?

—El Zoom es como cuando hacés el ensayo de mesa, acá estuvimos un año repasando todo, viendo la visión de cada uno sobre los personajes y recién en noviembre nos juntamos presencialmente y ensayamos. Es un nuevo mundo, es la que nos toca y hay que trabajar y de alguna manera hay que hacerlo.

—¿Fue difícil abrirte paso en el mundo de la producción afuera?

—No es fácil, y cuando me preguntan cómo es vivir afuera, les digo que uno es un extranjero siempre afuera y tenés que portarte muy bien porque las experiencias de extranjeros con algunos argentinos no han sido buenas. Aprendés otro tipo de reglas, normas, que acá no son fáciles de respetar, en Colombia son muy respetuosos, más que acá, y obviamente yo hoy no soy el mismo que hace 20 años, y se lo debo a la sociedad colombiana, la mexicana, donde trabajé y también en Estados Unidos, y en el fondo acá también terminás siendo un extranjero.