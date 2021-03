Cacho Garay: “El humor vive en nosotros”

Dueño de una paz característica, Cacho Garay tiene un temple suave cuando habla, pero también al actuar, con lo que marcó un sello propio a la hora de cantar, relatar anécdotas, cuentos o chistes en funciones teatrales y televisivas.



Si bien su popularidad se acrecentó al llegar a la pantalla chica en uno de los tantos certámenes del programa de Marcelo Tinelli, desde hace décadas este humorista recorre las provincias llevando sus pequeños shows, que aúnan a generaciones diferentes que solo quieren divertirse.



Antes de la pandemia, Cacho tenía una gira nacional lista para ser iniciada y cumplir así con los compromisos asumidos, pero el mejor plan del mundo no pudo ser concretado y debió permanecer en el interior de su hogar. De esta manera, se abocó a las tareas cotidianas de la casa, a trabajar en su viñedo y a disfrutar de los tiempos libres entre guitarras y asados.



En el presente, volvió al ruedo gracias a la apertura paulatina que comienza a permitir los shows al aire libre, los eventos vigentes con los protocolos y las funciones de teatro con cuidados existentes.



Durante una entrevista con este medio, el actor habló sobre sus modos de producción, reflexionó sobre el humor en la actualidad y presentó el show que dará el 28 de marzo, a las 21 horas, en el Teatro Coliseo Podestá, ubicado en 10 entre 46 y 47.

—Ante la pandemia im­perante, los teatros fueron los primeros en cerrar y los últimos en regresar con sus funciones en esta apertura paulatina de las actividades, ¿cómo creés que la gente recibe estas piezas de humor para transitar estos momentos?



—En estos tiempos, considero que al público no le sobran las ganas de reír debido a las situaciones o consecuencias actuales. Sin embargo, creo que sí tienen la necesidad de poder hacerlo y así disfrutarlo. Bajo esta obra de teatro, la propuesta

está dada por ese simple hecho, es decir reírnos entre todos. Además, vamos a hacerlo aún de esas cosas que, a veces, nos molestan pero que a través del humor podemos minimizar el efecto de ello mismo.

—Durante el confinamiento, los artistas debieron rebuscárselas para poder subsistir, realizaron talleres, funciones digitales, transmisiones en vivo y otras opciones para también no perder el contacto con el público. ¿Cómo transitaste ese momento inusual de la humanidad?



—Con respecto a la cuaren… eterna, justo fue decretada cuando estaba a punto de salir a cumplir con una gira que teníamos pautada. Ante estos hechos de público conocimiento, decidimos suspender los compromisos, dimos de baja a las funciones y acatamos la norma que estaba dada por el confinamiento social, preventivo y obligatorio para evitar los contagios y la propagación de la enfermedad. Ante los momentos que cumplía dentro de mi hogar, justo se dio que durante la permanencia obligada descubrí que habían cosas sin arreglar en el hogar, que esperaban hace rato que alguien las reparara. De esta manera también me encontré con mis autos, motos, y herramientas viejas. Además comenzó una especie de deja vú porque me encargué de mi pequeño viñedo. En este espacio la distancia sobra porque éramos 7 individuos en un quincho construido para unas 300 personas. Así, supimos estar ocupados con el trabajo, luego comíamos asado entre los presentes, en los ratos libres también guitarreábamos, entre otras actividades.

—Desde siempre, te dedicás a un género difícil como es hacer humor, según tus palabras, ¿cómo lo definirías?, ¿es difícil innovar o llevarlo a cabo?



—Es un estilo que prefiero entonces al humor lo describiría como la decisión de cambiarle el rumbo a la ira. También le cambia el nombre a muchas otras cosas. Sugiero que es uno el responsable de darle categoría a los problemas o inconvenientes.



Por otra parte, debo decir que la gente no se va a reír seis veces del mismo chiste, sin embargo suele llorar más de cien veces por la misma pena.

—Siguiendo en este marco, ¿cuáles son los colegas o artistas que te inspiran o son tus preferidos?



—En mi caso, suelo admirar a todo aquél que hace humor. Durante esta actualidad, me gusta y a la vez río mucho con el Gato Peters. Por otra parte, mis referentes menos contemporáneos pero históricos son El Duque Luis Landriscina y Mario “Cantinflas” Moreno. El humor vive en nosotros, en cada uno. Sucede que cuando cualquier amigo, suyo, tuyo nos envía un chiste a través de WhatsApp, Facebook o cualquier red social, indica que el humor siempre tiene que ver con nuestra

realidad.