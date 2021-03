Queen celebra sus 50 años

Queen es una de las bandas más importantes de la historia del rock. Con un total de 15 discos de estudio, siete en vivo y numerosas recopilaciones, Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor conquistaron al mundo con sus canciones.

Como parte de la celebración de los 50 años de su formación, el grupo anunció el lanzamiento de una serie, que se estrenará en las próximas horas en el canal de YouTube de la banda, donde invitará a los fans a recorrer los momentos más importantes de su historia.

En la plataforma se puede ver un trailer con un adelanto del especial, con momentos claves de Queen más los temas que hoy son clásicos.

“Llevaremos a los fans de Queen a un viaje único y extraordinario. Es una oportunidad de volver a visitar algunos de los momentos más importantes de la banda y de descubrir algunos aspectos desconocidos de su historia”, destacó la banda en un comunicado.

Y agregó: “Presentada en orden cronológico, la serie recorrerá desde los primeros espectáculos de Queen en los teatros Rainbow y Odeon de Londres hasta los más variados escenarios de todo el mundo, en un viaje que culmina con los últimos logros de la banda con Adam Lambert”.

En junio del año pasado, su cumplieron los 50 años del primer show de Queen. El 27 de junio de 1970, se presentó en un evento de caridad organizado por la Cruz Roja británica. Fue en el pequeño escenario del City Hall de Truro, a 376 kilómetros de Londres. Freddie Mercury, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor debutaban juntos frente al público. Mike Grose se encargó del bajo. A los pocos meses, fue reemplazado por John Deacon.

También, a fines de febrero se recordó la primera visita del grupo a la Argentina con los impresionantes shows en Vélez. En aquella ocasión, Queen también se presentó en Rosario y Mar del Plata.

La pandemia de coronavirus continúa haciendo estragos en la agenda de shows mundiales. Tras las cancelaciones de importantes festivales por sus riesgos sanitarios, Queen comunicó su decisión de reprogramar el Rhapsody Tour, que debía comenzar en mayo, para el año próximo.

“Bajo las continuas restricciones por el coronavirus en toda Europa, no hay forma posible de que la gira pueda continuar este año”, dijo la banda en un comunicado. “La perspectiva de no poder volver a tocar y experimentar esas maravillosas audiencias nos rompe el corazón”. El cantante Adam Lambert, que desde 2012 tiene la difícil tarea de llenar el hueco que dejó Freddie Mercury, comentó que “es muy decepcionante tener que posponer nuevamente, pero la seguridad es lo primero, y esperamos la primavera de 2022 para volver mejor que nunca”.

En una reciente entrevista con la revista Classic Rock, May contó que encontró una cinta con los primeros shows grabados del grupo en el Imperial College, el 17 de julio de 1970. “Escucharlo a Freddie en ese punto de su desarrollo es fascinante. Tenía toda la voluntad, el carisma y la pasión pero todavía no sabía cómo aprovechar esa voz. Esto me hace dudar un poco, porque no estoy seguro de que Freddie estaría feliz de escucharse a sí mismo en esta etapa”.

El músico sostuvo que está debatiendo con el baterista Roger Taylor si publicarán el concierto: “Hace unos años nos habríamos sentido muy protectores y pensamos, ‘Nadie debería escuchar esto, porque somos muy rudos’. Pero ahora, en el momento que estamos en nuestras vidas, no nos avergonzamos. Fuimos nosotros contra el mundo”.