Celina Rucci continúa en recuperación

Antes de la pandemia, Celina Rucci abandonó su trabajo como periodista y panelista para acompañar a su novio que está radicado en Estados Unidos. Así, dejó todo para acompañarlo y entregarse a una nueva vida. En este contexto, sus hijos ya mayores se quedaron en Argentina y suelen mantener una comunicación fluida.



Cuando se acomodó, la diva comenzó a disfrutar del paisaje, sin embargo una anomalía en su cuerpo, la llevó a hacer una consulta en una institución médica y, tras una serie de estudios, supo que tenía una leucemia que requería un arduo tratamiento.



De forma reciente, la mujer confesó este estadío y al respecto afirmó: “El 28 de Mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común que me estaba pasando. Ese mismo día me diagnosticaron leucemia mieloide aguda y en unas horas me encontraba internada de urgencia en el mejor hospital de New York. Comenzamos de inmediato el tratamiento para vencer a esta enfermedad, estuve acompañada en todo momento de mi hombre, quien merece un capitulo a parte de lo grandioso y ángel que es”.



Ahora, mientras se recupera, da cuenta de sus testimonios para ayudar a otras personas.