¿Qué tendrá Martín Redrado? Apareció una tercera novia

De forma reciente, Martín Redrado y Luciana Salazar se dieron una nueva oportunidad en el amor pero todo colapsó después de sus vacaciones en Miami. Sucede que el semental fue visto con su exnovia, la empresaria Luján Sanguinetti y esta postal recorrió las redes sociales generando más de un escándalo.



Ahora el economista le puso un bozal legal a la mamá de Matilda y ella lo llevará a la Justicia por dañar su imagen acusándola de distorsionar la realidad. Al respecto, revisó: “Yo estoy bien y entera. Fue él quien insistió y me buscó mientras estuvo en pareja”.



Además, aseguró que fue un seductor insistente que hasta le llegó a preocupar la voraz insistencia que presentó para que viajaran juntos a Estados Unidos: “Se trató de una insistencia inusual en él que ya era hasta rara. Pero le había dado una última oportunidad porque ponía a la nena en el medio. Evidentemente es una persona que no puede con su mitomanía. Es realmente siniestro”, afirmó.

Si bien ni Luján ni Martín aseguraron una reconciliación, ahora Tamara Bella, una modelo y conductora de televisión, confirmó un romance breve con el exbancario sumándose al cuarteto mediático del amor.



Según reveló una revista de alcance nacional, la santafecina fue una novia del señor Redrado ni bien se peleó con Sanguinetti y antes de viajar a Estados Unidos con Salazar.



Esta pasión fue más que efímera pero esta brevedad no impidió que la pasaran bien, pasearan por la Argentina y concurrieran a lujosos restaurantes en sus momentos de ocio.



En esta ocasión, el galán también fue el responsable de terminar con la mediática pero las puertas del affaire quedaron abiertas para otro momento. ¿Qué dirá Luli Pop al respecto?