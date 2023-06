El regreso de Kim Cattrall

La actriz Kim Cattrall formó parte estable de la serie Sex and the city y luego no quiso integrar la vuelta en una reversión llamada Just like that. Sin embargo, ahora parece haber cambiado de opinión y participará de la segunda edición de esta entrega.

Vale mencionar que la actriz firmó un contrato, pero tan solo aparecerá en una escena y no va a interactuar con sus compañeras de elenco. Es decir, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis siguen con su historia de amistad y tan solo verán una parte con la cuarta integrante que aparecerá de sopetón para cerrar la historia.

Ante estos hechos de público conocimiento, la actriz que interpretó a Samantha advirtió: “Es una gran sabiduría saber cuándo es suficiente. Tampoco quería comprometer lo que el programa era para mí. El camino a seguir parecía claro”. Además, recalcó: “¿Te imaginas volver a un trabajo que tenías hace 25 años? Todo tiene que crecer o muere. Sentí que, cuando terminó la serie, pensé que eso era inteligente. No nos estamos repitiendo. Y luego la película para acabar con todos los cabos sueltos. Y luego hay otra película”.

Vale mencionar que ahora el personaje de la ficción vive en Londres, pero tuvo un intercambio de mensajes con su amiga Carrie y lo mismo sucederá en la entrega que se avecina.