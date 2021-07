“El respeto a las diferencias es el secreto del éxito”

Tras una unión artística, la diva de la música urbana Lissa Vera, reconocida popularmente por haber integrado de forma eterna el grupo pop llamado Bandana, se alió con su colega, periodista y actor Pedro Brittez para grabar una canción que brilla en el universo digital.



En una entrevista con este multimedio, los cantantes celebraron su lanzamiento y revelaron los detalles del proyecto en común.

Además, se expresaron sobre las bondades del presente artístico con las nuevas aperturas paulatinas que permiten los ensayos, los recitales por streaming y la vuelta a las funciones del teatro con los protocolos necesarios para continuar con los cuidados y aforos reducidos.

—¿Qué pueden contarnos sobre la producción que los unió para esta oportunidad?



—Lissa Vera: Estamos trabajando en un tema de Pedro. Así que puedo decir que me gustó, desde el momento en que lo escuché.



—Pedro Brittez: Estoy inmerso en diversas preproducciones junto a otras estrellas de la música urbana en la Argentina y alrededor del mundo. Ahora hicimos este tema con Lissa Vera y además voy a estrenar una canción con Dembow, que estará disponible a partir de esta misma jornada en todas las plataformas digitales.

—¿Cuáles son los mensajes detrás del arte que comunican?



—LV: No sé si hay mensajes. Creo que uno solo deja que las sensaciones lo invadan para que luego todo fluya.



—PB: El artista en sus líricas trata de llevar siempre buenos mensajes, de alegría, amor y otras cuestiones contemporáneas. En mi caso, en los comienzos de la carrera, sembraba el mensaje en contra de las adicciones. A través del rap intentaba interpelar a la conciencia de las generaciones.

—¿En qué otros proyectos están inmersos, además del que comparten?



—LV: Por ahora, junto a Pedro, por lo pronto, estamos con esta canción. Sucede que cada uno tiene sus proyectos personales y estamos con mucho trabajo.



—PB: Además de cantar, soy actor y periodista. Así que también trabajé en la serie producida por Disney Jungle nest, mientras que, como comunicador, suelo realizar transmisiones en vivo con diversas personalidades del espectáculo, políticos, entre otros. De esta manera las entrevisto, recorremos sus historias de vida, ente otros.



—¿Cuál es la visión de la escena actual?



—LV: Tenemos entusiasmo por activar este feat, estamos en los últimos detalles para comenzar con todo.



—PB: Hay que luchar actualmente con el tema de confinamiento. Sucede que la pandemia imposibilitó el hecho de salir en giras, poder llevar los shows por el país, entre otros. Sucede que en estos tiempos hay muchas producciones por lanzar y las redes sociales fueron fundamentales para conectarse con los seguidores, así pudimos mostrarles el cotidiano, el arte, entre otros.

—¿En qué se inspiran para sus estéticas y ­performances?

—LV: Puedo decir que soy aunténtica, yo soy yo. En este sentido, a la hora de subirme a los escenarios, llevar a cabo una puesta en escena, no sé si me inspiro en algo, solo me pongo y hago lo que me queda bien.



—PB: En lo que va surgiendo en el momento. Cuando creés en vos, y soñás en grande, desplegás tus alas y te transformás en un águila, volás a una altura inalcanzable, tanto que ni siquiera el cielo es tu límite.

—¿Qué otras aristas les faltan recorrer?



—LV: Hay muchas cosas que me gustaría hacer, todavía quiero tener la experiencia de conducir un programa de televisión.

—PB: Tengo un largo camino artístico por recorrer y sigo soñando en grande. Por ejemplo, quiero llevar mi música a lo largo del mundo y trabajar con más artistas dentro de la industria.

—¿Cómo adhieren a las luchas y conquistas de género?



—LV: Considero que cada ser humano tiene la libertad de vivir como quiere. Por otra parte, el respeto a las diferencias es el secreto del éxito.



—PB: Resulta difícil conquistar a un público de otras generaciones, porque la mayoría se queda con la música que consumía en su adolescencia, pero no es imposible ya tienen hijos y se van actualizando. Al trabajar junto a otros colegas como Ariel Casco, que fue el cantante de Commanche y ahora es solista, pude conquistar a un público más grande.