Mikhail Segal: “Estoy contento de que la gente en Argentina vea mi película”

El director Mikhail Segal presentó su nueva comedia, inédita en la Argentina, ¡Más adentro!, en el marco del ­Russian Film Festival que termina el domingo. Con él hablamos para saber más del proyecto.

—¿Qué encontrás en la comedia que otros géneros que has explorado no te ofrecen?



—No elijo una comedia, ni ningún género, especialmente por la mente antes de crear una historia, antes de hacer una nueva película. No es un punto. Pero cuando me llega una nueva historia, ya tiene su propia entonación, su propio género. Algunas historias me piden que las escriba como comedia, otras como drama. Lo único que puedo añadir a esto: me gusta alternar los géneros de mis películas.

—¿Cómo surgió la idea de ¡Más adentro!?



— Tengo la respuesta a esta pregunta, porque la gente me lo pregunta sobre cada una de mis películas. La respuesta es: “En un segundo”.

—¿Fue difícil encontrar el protagonista exacto para la película?



—Este es ese tipo de historias en las que un protagonista y una historia son el cuerpo entero, no se pueden separar. Así que tenía a mi protagonista exactamente en el momento en que tenía una historia: en un segundo.

—Supongamos que en la vida real ocurriera lo que cuenta la película, ¿a qué director de cine, de cualquier parte del mundo, pondrías en el papel de Roman?



—No elegiría a un director de cine para actuar en mi película, prefiero a los actores. Creo que Roman es una mezcla de Woody Allen, Buster Keaton y... Lars Von Trier.

—¿Qué opinás de la participación de ¡Más adentro! en el festival y qué te gustaría que pasara en el público argentino con la película?



—Estoy contento de que la gente en la Argentina vea mi película. Solo me preocupa un poco la traducción, porque hay varios momentos muy especiales en mi película, en los que juego con palabras y significados rusos. Por ejemplo, cuando estaba trabajando en los subtítulos en inglés, pasé mucho tiempo con mi traductor, discutiendo casi cada línea. Pero no puedo hacerlo con el español ni con ningún otro idioma. Y estoy esperando algunas sonrisas en las caras de sus espectadores.