Marco Berger enciende la pantalla con Gualeguaychú

Después de su estreno mundial en el 22° Bafici, Marco Berger estrena en Flow Gualeguaychú: el país del carnaval, su última película, codirigida con Martín Farina. Diario Hoy dialogó con el director en exclusiva.

—Se están abriendo las salas, pero decidieron estrenar en Flow Gualeguaychú, ¿por qué?



—Porque fue antes de que se abrieran. No estábamos seguros cuándo iba a ser, es una película chica. Entendimos que iba a haber mucho tráfico de películas para ir a salas, y entendimos que Flow le quedaba bien.

—¿Cómo surgió la idea de la película? En un punto es tu primer “documental”, aunque la película trabaje también la ficción…



—La primera vez que fui a Gualeguaychú era muy chico, fui en camión, en Capilla del Señor mi papá tenía conocidos, y fuimos a ver el carnaval, igual no recuerdo mucho. En 2007, Gustavo Dimario, amigo fotógrafo, iba a ir a hacer retratos y me invitó, y pudimos entrar a los vestuarios, cómo se armaban las carrozas, los lugares de costura. Era increíble, más que nada la intimidad, cómo se arma todo, eso me llamó mucha la atención. Aún no era director, estaba estudiando, y me quedó en la cabeza. Después empecé con mi carrera: hice Plan B, Ausente, Hawaii, Mariposa, y cuando Martin Farina se acerca en 2014, con Taekwondo, para hacer el montaje final, supe que era la persona indicada para hacer lo que me había quedado en la cabeza. El divismo que tienen estos hombres, el lugar de los hombres como objeto de deseo, alejado del mundo heterosexual, con glitter, purpurina, plumas, las sungas, la exposición de los cuerpos. Como ya había trabajado con el homoerotismo, me parecía que estaba bien hacer un documental. Le propuse y al fin de semana fuimos ya a filmar. Primero, la idea era ir uno o dos veranos, después se extendió más tiempo, se organizaron ciertas líneas del relato, después hice otra película. En conclusión, fueron cinco veranos. Yo estaba frustrado porque no tenía tiempo para hacer el trabajo de montaje, pero vino la pandemia, el encierro, me había armado justo en casa una isla, y durante toda la pandemia conseguí un corte. A Martín le gustó, también a la productora Mercedes Arias, y ahí quedó.

