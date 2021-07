Milano: “Ahora hacemos falta, cuenten con nosotros, La Plata siempre fue buena proveedora de bandas para épocas difíciles”

Con esfuerzo y perseverancia, el proyecto musical Milano logró lanzar sus álbumes y ahora va por más con una producción titulada Cotillón, que estará disponible a la brevedad en todas las plataformas digitales.



En la actualidad, la banda está integrada por Javier “Milano” Beresiarte y Eli Urbina (voces), Diego Morales (bajo), Ale “Racu” Pérez (guitarra) y Gabriel Buffone (batería).



Durante una charla íntima con este multimedio, los cantantes de la formación se expresaron sobre el camino andado y presentaron el nuevo material en su haber.

—¿En qué material están trabajando?



—Javier Beresiarte: El 9 de julio sale el primer adelanto titulado Para mí. A partir de ese día estará disponible el primer tema de esta nueva generación de composiciones. Vamos a ir mostrando este nuevo material que surge desde todas las novedades que tuvimos. Convencidos de saber lo que tenemos que hacer como banda platense, esperarlos con un repertorio apabullante para cuando nos puedan ir a ver en vivo.



—Eli Urbina: Menos mal que pudimos aprovechar y hacer algún show en vivo cuando hubo oportunidad. Y encima en Pura Vida, que es como la casa de uno. Es hermoso poder contar con discos grabados y tener la chance de poder compartir ese material que como dijo mi amigo Diego Cabanas, eso queda para siempre, a veces no hay conciencia de la importancia de hacer y grabar canciones, pero honestamente todos los misiles apuntan siempre al vivo, ahí es donde todo cobra real sentido. Mientras, iremos compartiéndoles, en adelantos, canciones de Cotillón.

—¿Cuáles son los mensajes detrás del arte que comunican?



—JB: Diversión pese a todo. Respeto mutuo. Estimular a todo el mundo a tener una vida deliciosa. Todo lo que se pueda.



—EU: Milano es un tipo muy humilde, más allá de las intenciones de esos mensajes, si hay algo para no perder de vista en las canciones son las letras, son síntesis perfectas de la simpleza, eso que dice tanto con tan poco, hay un guiño constante que te hace sonreír, o asentir estando de acuerdo, si no me creen, revisen ya mismo los discos publicados, o lean su respuesta y compárenla con ésta que intento dar, es muy cierto todo eso, diversión pese a todo y una vida deliciosa.

—¿Cuál es la visión que observan de la escena actual?



—JB: Estamos preparando una de las tantas bandas que animaremos la salida de la pandemia, a la cual entramos en pleno bajón de actividad. Ahora hacemos falta, cuenten con nosotros. La Plata siempre fue buena proveedora de bandas para épocas difíciles. Y las bandas de la ciudad saben lo que nos hermana.



—EU: Yo, en lo personal, soy una enamorada de la escena platense en todas sus versiones y formatos, creo que demasiado bien pudo reinventarse e insistir pese a todo. Creo que es algo que viene con quienes participamos de la escena, finalmente apuntala la creatividad, ese instinto de supervivencia y superación. ¡Pero no veo la hora de que vuelva la música en vivo!

—¿En qué se inspiran para sus estéticas y ­performances?



—JB: Contracultura, sentido del humor y empatía.



—EU: En la locura que nos mantiene cuerdos. Ahora que somos dos en voces, hay una idea “pimpinelesca” de interpretar las canciones, pero siempre termina por ganarnos el desparpajo y la risa. Si no la vamos a pasar bien, pierde sentido. Y yo particularmente necesito bailar.

—¿Cómo adhieren a las luchas y conquistas de género?



—JB: Es natural, es un buen momento para que nuestras aberraciones vayan desapareciendo.



—EU: Somos de distintas generaciones, yo soy más chica y creo que lo mío ya viene conmigo vaya a saber uno desde cuándo. Desde que no había aceptación de ningún tipo por decir cosas que no estaban bien vistas, como decir que no quiero tener hijos, defender el inclusivo o que siempre me metí en ámbitos que son masculinos. Es lo más lógico lo que dice Mila, pero es natural para quienes están abiertos a aceptarlo, escuchar y aprender, como es el caso de mis compañeros de banda que me dieron la bienvenida desde el día uno sin diferencias de ningún tipo ni porque carecía de su experiencia ni porque era mujer ni porque era más chica ni por nada. Es más, se la pasan impulsándome, y no tienen ninguna duda en preguntarme o compartirme algunas cuestiones que no tienen porque saberse de base respecto a cuestiones de género, o cómo íbamos a encarar ahora que éramos dos cantando las canciones que antes interpretaba sólo Mila y estaban escritas por un hombre. No estoy descubriendo la pólvora, finalmente no estoy hablando más que de respeto, pero podría no haber sucedido. En general el rock platense tiene mucha testosterona, demasiada. Creo que progresivamente estas generaciones ya fueron arreglando más eso. Si bien parece que todo esto se va dando naturalmente, también de un tiempo a esta parte fue todo más estrepitoso gracias la lucha de años de muchas, que hicieron más fácil esta digestión.