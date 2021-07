Novedades, música, clásicos y humor para ver en casa

HACKS

Una estrella de la comedia, con años y años arriba del escenario, verá cómo su representante quiere reemplazarla, algunas noches, por unos jóvenes que manejan como los dioses el beatbox. Desesperada por recuperar su magia, se aliará a otra mujer perdida en sus propias miserias, potenciándose entre ambas y logrando recuperar el brillo que tenían. Por HBO Max.

FROM CRADLE TO STAGE

Serie documental de seis capítulos dirigida por el premiado líder de la banda Foo Fighters, Dave Grohl. Inspirada por su madre, Virginia Hanlon Grohl, y su libro aclamado por la crítica, From cradle to stage: stories from the mothers who rocked and raised rock stars. Trata sobre la exploración personal de la relación especial entre músicos exitosos y sus mamás. Honesto, humorístico y emotivo, en cada episodio Dave y Virginia emprenden un apasionante viaje. En Paramount+.

HIDDEN: FIRST BORN

Los secretos oscuros, identidades insospechadas y fuerzas naturales convergen en un misterio que tiene como telón de fondo la Estocolmo moderna.



La serie sueca es una producción de Yellow Bird Film & TV y Viaplay, protagonizada por August Wittgenstein (Jonas), Izabella Scorupco (Viveca), Anders Mossling (Elias). Se podrá ver todos los viernes, a partir del 9 de julio, a las 23.30 por TNT Series.

Más series

REPRISAL



Narra la historia de Katherine Harlow (Abigail Spencer), una femme fatale quien es dada por muerta. Tras ello, lidera una campaña de venganza contra la gran pandilla de los Banished Brawlers, responsables de su intento de asesinato, y cuyo cabecilla es su propio hermano. 12 de julio a las 22 por AMC.

TERRITORIO SONORO



Serie documental que impulsa un diálogo intergeneracional por Latinoamérica, donde pasado, presente y futuro danzan en busca de nuevas formas de expresión musical. Desde el lunes 5 de julio a las 15.30 por Canal (á). Un viaje por los géneros musicales andinos, pasando por Ecuador y Argentina.

ENDEAVOUR

Ambientada en los años 60 en Inglaterra, el joven investigador Endeavour Morse (Shaun Evans), se une a la policía y al veterano detective Fred Thursday (Roger Allam). Este ve en el joven a un detective nuevo en el que puede confiar y convertir en su aprendiz. Por Acorn TV.