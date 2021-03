El triste audio de Maradona: "Estoy mal porque no hay fútbol y no puedo salir"

Hoy se cumplen 4 meses de la muerte de Diego Maradona y hasta el momento, se continúa investigando las causas que llevaron a su deceso. En las últimas horas, se filtró un audio en el que el Diez detalla lo mal que la está pasando con la cuarentena por el coronavirus, mientras era entrenador de Gimnasia.

“Estoy un poco mal, porque no se juega (al fútbol), no se puede entrenar, no se puede salir. Es increíble”, le destacó Maradona a su médico, Leopoldo Luque. La reconstrucción de la charla fue realizada por Telefe Noticias, quien además detalló un diálogo entre el sobrino de Diego, Jonathan Espósito y el neurocirujano.

“Él sabe que hay un cuartito lleno de alcohol, no es boludo. O son las pastillas (para dormir) o es el alcohol. Pero no se puede así”, destaca Espósito. A lo que Luque contesta: “Entiendo, pero hay que tratar de administrárselo. De última que no tome las pastillas porque se va a pasar de rosca. Además, si está todo el día ahí, en serio que se puede morir. Puede hacer un paro cardiorrespiratorio. Si se pasa un poco no hay vuelta atrás”.