Arsenio Hall y el éxito del regreso a Zaminad

Un príncipe en Nueva York 2 se ha convertido en uno de los grandes sucesos del año en Amazon Prime Video. La comedia, rápidamente, y a pesar de las críticas negativas, se convirtió en una de las preferidas por el público de la plataforma. Diario Hoy dialogó en exclusiva con el actor Arsenio Hall, que interpreta a Semmy, el eterno compañero del Rey Akeem (Eddie Murphy), en la película, para saber más del regreso al universo del film.

—Volver a esta historia, ¿fue como un déjà vu?

—Una noche en una escena pensé eso al entrar al set, una sensación rara.

—¿Cómo manejaste el maquillaje para interpretar a todos los personajes?

—Los químicos y técnicas son mejores, pero la verdad es que se sigue perdiendo mucho tiempo, horas y horas. Mi novia me acompañó en el rodaje y me seguía sacando del pelo pedazos del maquillaje días y días después de haberme prestado a eso. Con Eddie hablamos de hacer más personajes y de hecho terminé haciendo algunos que él iba a hacer.



—La película mostró en su momento, y ahora nuevamente, aspectos diferentes de la cultura afroamericana, en este caso, ¿qué era lo que querías que vea el público?

—Creo que el mensaje de empoderamiento femenino, que además llega en un momento justo, perfecto. Estoy orgulloso de la película en muchos aspectos, pero este me hace muy feliz, lo que hace por las mujeres y lo que muestra de ellas es increíble.