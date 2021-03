Wayne Che Yip dirigirá la serie The lord of the rings

Amazon Studios anunció que Wayne Che Yip se ha unido al equipo creativo de la serie de televisión Amazon Original The lord of the Rings, como director y coproductor ejecutivo del programa que actualmente se está filmando en Nueva Zelandia.



En ella dirigirá cuatro episodios, continuando el trabajo de J. A. Bayona, quien hizo los primeros dos. Yip es conocido por su trabajo en Hunters, Preacher, Utopia y Doctor Who, y episodios de la próxima serie épica de fantasía de Amazon Studios, The wheel of time. “Es un verdadero honor haber sido invitado al mundo de Tolkien por J.D. & Patrick y Amazon Studios. Todos los días espero trabajar con el increíble equipo aquí en Nueva Zelandia mientras humildemente contribuimos al legado de una de las historias más fantásticas que se han contado hasta ahora”, dijo Yip. La serie sucederá miles de años antes de los eventos narrados en The hobbit y The lord of the rings de J. R. R. Tolkien.