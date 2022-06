Eli Urbina: “Estoy siempre dispuesta a que los hechos artísticos sucedan”

Eliana “Eli” Urbina nació en Necochea, pero eligió vivir en La Plata. Si bien es una artista versátil que surfea por diversas disciplinas artísticas como la danza y el canto, se define a sí misma como “ante todo, comunicadora”.

En la actualidad, esta buena muchacha integra la banda Milano, que dará un show el 9 de julio, a las 21, en Guajira, calle 49 entre 4 y 5.

En conversación con este multimedio, Eli se expresó sobre su trayectoria artística, las nuevas tecnologías como mediadoras de su proceso creativo, los modos de producción en boga y los proyectos en los que se encuentra trabajando actualmente.

—¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos al arte?

—En retrospectiva, siento que pueden ser muchos, pero lo más destacable y estable en el tiempo ha sido danza jazz, definitivamente. Me recibí de profesora, pero lo mejor era ir a las clases y hacer los shows de fin de año. Nunca le tuve miedo al escenario y siempre me resultó natural, y aunque algunos nervios debo haber pasado, seguro, estoy orgullosa de esa Eli chiquitita.

En los actos de la escuela siempre quise ser parte, no tenía vergüenza de la participación, me gustaba leer, dibujar, pintar y ver pelis. Con una amiga desde chicas jugábamos a “las novelas”, como decíamos nosotras, que básica­men­te se trataba de juegos de roles y actuación. Ya más de adolescente hice teatro y la secundaria fue con orientación de arte, diseño y comunicación.

Cuando llegué a La Plata –siempre digo lo mismo–, siento que encontré mi rebaño. Me rodeé de amigos artistas, estudié cine, siempre tuve una pata puesta ahí.

Mi abuela Anina solía decir que yo había nacido para las tablas, y siempre hice el chiste que sería la tabla de planchar en todo caso, porque nunca aprendí a surfear ni hacer skate, pero parece que finalmente la vio venir antes que nadie.

—¿Cómo te definirías a vos misma en cuanto a artista?

—¡Como una ladrona divina con mucha gracia! Soy una mina que está siempre dispuesta a que los hechos artísticos sucedan, así no sean míos, prefiero que las cosas sucedan a que me incluyan.

—¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

—En cuanto a las redes sociales, estoy preparando unas coreografías para reels de Instagram.

Con la banda estamos preparándonos para la fecha el 9 de julio en Guajira junto con Miguel Ward, y también la inminente salida del disco, del cual ya se pueden escuchar la mitad de los temas en Spotify (y tenemos un video que dirigió Gonzalo López en YouTube, también).

Pensando en el futuro, estuve escribiendo y pensando un poco más seriamente en mi versión de comunicar con gracia mis desgracias. Veremos en qué deriva.

El universo digital en tiempos contemporáneos

—En cuanto a la comunicación, sos una usuaria muy activa en las redes sociales, especialmente en Instagram. ¿Cuánto influyen las redes sociales en tu trabajo y en el modo de ­producción?

—¡Qué tema! Quisiera ser más relajada de lo que realmente soy con el asunto, pero lo cierto es que en muchos momentos de mi vida me ha mantenido entera.

Durante la pandemia surgió espontáneamente ese segmento que se realizó mediante historias de Instagram al que la gente bautizó A la bañera con Eli. Me metía a la bañera, literal, y exponía a diario apreciaciones sobre el encierro, la supervivencia emocional y los miedos de convivir conmigo misma pero en un tono casi de stand up o metralleta verbal chistosa. Siempre usé el humor como salvavidas y aquel tiempo no fue la excepción. A veces aparecían mis gatos en cámara y yo decía que eran la producción, tiraba algunos tópicos que se iban respondiendo durante el día y en algún momento derivó en vivos con entrevistas para Pura Vida (el mítico bar platense) y ambas partes de esa entrevista se hacían desde la bañera, todo muy bizarro. Con el tiempo me llegaron algunos comentarios de gente que durante la cuarentena esperaba el segmento de la bañera todas las noches, y me pareció refuerte. Es al día de hoy que me siguen preguntando cuándo vuelve. Suelo usarlo para divertirme, para decirle cosas lindas a la gente y para compartir lo que hacemos y hacen otros, siempre.

Laburo como community manager y muchas veces lo uso como excusa para no despegar nunca de ahí, pero no puedo evitar aportar ese conocimiento a la banda de la que formo parte o dar una mano a los amigos emprendedores. Apoyo mucho las movidas desde mi cuenta, no tengo una cuenta con muchos seguidores, pero siento que no me cuesta nada y a las marcas que lo merecen, porque son marcas chicas o autogestionadas, si me piden una mención o un video, no puedo decir que no ni de casualidad. Lo hago voluntariamente también, no necesito ser amiga o que me regalen nada. Me han ofrecido promocionar productos de distintas índoles, ¡hasta para mis gatos! Pero me da mucha pereza meterme en eso, aunque soy una soldada de la autogestión.

El presente continuo

—Sos comunicadora, bailarina, realizadora audiovisual y actualmente cantante. ¿Cómo conjugás las diferentes disciplinas artísticas?

—Siento que ante todo soy comunicadora, que haciendo el resto de las cosas, lo que más hago es comunicar. Como realizadora audiovisual siempre busqué que en el relato la escena cultural platense cuente su historia con sus propias palabras. Me parecía tan importante lo que me rodeaba que para mí era fundamental que quedara testimonio de eso que yo vivenciaba, que quede registrado y las futuras generaciones puedan conocerlo. Siento que esta escena platense que a mí me salvó es historia viva. Admiro mucho y de verdad a mis amigos artistas y a quienes hacen posible que la movida artística exista y perdure.

Como bailarina y cantante es más o menos por el mismo lado, pero más físico. Puedo sentirme libre y muy cómoda manifestando con el cuerpo al ritmo de lo que suene. Confieso que siento que con ello compenso un poco porque no tengo grandes dotes con la voz, pero eso no me achica como performer porque sé lo que ofrezco en el escenario y no tengo ninguna duda al respecto.

Soy consciente de que equilibro con humor y desparpajo alguna carencia como vocalista y aun así, la amalgama que hemos logrado con Milano en voces es destacable y tiene gracia, comunicamos otra cosa, o de otra forma. Esa otra cosa o esa nueva forma es al menos fresco y descarado, o descaretado, porque es sumamente auténtico y lleno de vigor, la banda suena superbién, pero nuestro mayor objetivo es pasarla bien y divertir.