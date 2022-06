Tamara Pettinato: “Fue un estallido que nos afectó a todos”

Luego de que trascendieran imágenes del espacio terapéutico en el que Felipe ­Pettinato sigue con su tratamiento tras el incendio sufrido en su departamento y que terminó con la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, Tamara Pettinato aclaró que la familia aún no piensa en un traslado.

También afirmó que por el momento Felipe va a continuar internado en la clínica Psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar, adonde arribó el pasado 19 de mayo, al abandonar la clínica Zabala.

Durante un móvil televisivo y al ser consultada por cómo está Felipe, Tamara Pettinato le contó al cronista que todos se encuentran más tranquilos. “Va pasando el tiempo y es una cuestión de tiempo. Que las cosas se calmen y mejoren y se sepa bien qué pasó”, indicó

Luego, explicó que son una familia numerosa y que se turnan para visitar a su hermano. “Más adelante veremos si pasa a otro lugar y a otro tipo de tratamiento”, añadió.

Al respecto de su rol en la vida de Felipe, comentó que no cumple el papel de madre, como han asegurado varios.

Incluso reveló que su mamá es la primera persona en estar al lado de Felipe, pero que es una presencia que no resalta al no formar parte de la farándula.

“Me llama la atención que les llame tanto la atención, porque creo que es lo que hay que hacer por alguien que uno ama, por un hermano, por un padre, una madre”, continuó.

Después de elaborar acerca del papel fundamental que cumple el grupo familiar en un tratamiento por adicciones, dado que participan y son parte de la terapia, compartió que ella también se analiza.

“Cada familiar cuando pasan estas cosas necesita a su vez una contención. Es un estallido en la familia que afecta a todos”, manifestó.

Sobre el grado de exposición mediática del caso y de su familia debido a la fama, Tamara reconoció que está acostumbrada a eso desde muy chica por su papá, Roberto Pettinato. Expresó que no disfruta esa situación aunque sí hay gente que es “más fanática” de exponerse.

De acuerdo con lo expuesto en Intrusos, Felipe Pettinato podría ser trasladado a la Fundación Eira. Se trata de un espacio terapéutico en el que estaría internado un tiempo, antes de poder pasar a un régimen más libre.

“Es un lugar que está preparado para el tipo de tratamiento que ­necesita Felipe”, describió Gonzalo Vázquez. A su vez, ilustró que podría llegar a ser trasladado al lugar por un período de tres a seis meses y que después de esa primera etapa continuaría como paciente ambulatorio dentro de un plan de inserción laboral. “Es un abordaje integral”, aseguró.

Vázquez se acercó a la Fundación, en Tortuguitas, y mantuvo una conversación con Luis Marchioni, el creador del espacio.

“Acá están viviendo 43 personas. Duermen, desayunan, almuerzan, meriendan y cenan acá, todos juntos en el tratamiento: grupos, terapias, educación física, yoga”, contó.

Luego, mencionó que a las 8 comienzan las actividades y aseveró: “El adicto viene de estar solo, encerrado consumiendo”. “Hay muchos famosos que me piden una habitación solos. No, este no es el lugar. Si querés cambiar de vida, parar de consumir, es entre todos. Si no, no se puede”, concluyó.