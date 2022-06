“Tenemos compromiso con la realidad que nos rodea y el sueño de alcanzar utopías”

Durante una entrevista íntima con este multimedio, la banda uruguaya La Tabaré reveló los detalles de la presentación que dará el 16 de julio, a las 20:30, en Pura Vida Bar, ubicado en diagonal 78 entre 8 y 61.

—¿Bajo qué circunstancias nace este grupo? ¿Cuáles son los detalles de su génesis?

—La propuesta artística de La Tabaré siempre tuvo como base la electricidad del rock para disparar luego en diferentes direcciones. Una de ellas fue el arte escénico, ya que fui actor durante varios años por la necesidad de expresarme. Lo que no podía decir con música lo hacía por boca de los grandes autores universales (acá en Uruguay durante la dictadura, el rock estaba disimuladamente prohibido). Luego, con el advenimiento de la democracia, esa rabia, esa angustia contenida explotó con el rock, el blues y todos sus subgéneros (e incluso otros como el folklore o el tango), mientras que escénicamente todo lo aprendido en el teatro nos llevó a realizar varias óperas rock y presentaciones con performances que en los ochenta y noventa y llegaron a ser consideradas muy transgresoras. Hoy, 37 años después, ni la rabia es la misma ni la transgresión provoca lo mismo. La propuesta ahora es presentar nuestra música, creada sin intenciones comerciales ni de estribillos pegadizos. Un rock contundente y de letras con intención poética y con marcada ideología sociopolítica.

—¿Cómo es recepcionado el arte de la propuesta artística en suelo argentino?

—¿El arte de La Tabaré? Bueno, no sé... Hace más de tres años (pandemia mediante) que no volvemos a Buenos Aires, pero siempre fue muy bien recibida, con gente que nos sorprendió conociendo y coreando las canciones. Además de haber compartido muchas veces el escenario con varios músicos muy conocidos de allí.

—¿A qué le cantan?

—A todo lo que sea posible, pero desde un punto de vista distinto al de la mayoría. Muchas veces hablando desde el lado de los perdedores, de los que no encajan en el mundo, de los que no entienden los mecanismos necesarios para subsistir entre la competencia y la efectividad, de los que tienen más preguntas que respuestas.

—¿Qué debilidades y fortalezas encontraron en el camino?

—Estar 37 años haciendo rock en Uruguay es algo casi imposible, y más aún sin doblegarse ante la tentación de las promesas de éxito. No sé si fuimos fuertes o simplemente porfiados. Eso nos ha hecho ser respetados. Nunca fuimos la banda de moda, pero tampoco nos faltó público a la hora de los conciertos. Debilidades hemos tenido miles: músicos que se han ido y otros que han vuelto, hubo períodos en que fuimos ninguneados por los medios, otros en que nos hemos peleado con los medios sin que nos ningunearon y pagado las consecuencias, nos hemos dejado estafar, etc. Hasta hemos pensado en tirar la toalla, pero no lo hicimos...

—¿Por qué recomiendan al público que concurra al show?

—Porque es una banda integrada por excelentes músicos que mantienen intacta la rabia del rock y con la suficiente experiencia como para no defraudar a quienes estén interesados en un repertorio honesto. Acá no habrá parafernalia ni tics de extravagancia. Somos una banda muy profesional con entusiasmo muy amateur y somos una banda cooperativa que lucha por amor a la vieja y casi desaparecida filosofía del rock: combativo amor y paz, apertura de cabeza, compromiso con la realidad que nos rodea y el sueño de alcanzar las utopías.