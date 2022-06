Vimala Pons: “Actuar en español fue una zona de riesgo”

De reciente visita por el país, donde vino a participar del Bafici, diario Hoy pudo dialogar con la estrella del cine francés Vimala Pons. Es la coprotagonista de Pequeña flor, la nueva película de Santiago Mitre que mañana llega a los cines de todo el país.

—¿Cómo estás viviendo el estreno y tu reciente estadía en Argentina? ¿Cómo te recibió la ciudad?

—Tengo la sensación de haber sido catapultada de golpe, porque en este momento estoy en medio de una gira teatral en Francia. Me tomé un avión de golpe y hace un año que estoy practicando el español para hablarlo todos los días, y desde que puse un pie acá no pude hablar español. Realmente me alegra mucho estar aquí y me conmueve mucho ,porque hace dos años que rodamos la película y siento que si no se estrena es como una energía bloqueada; por eso al participar de Bafici sentí que salió toda esa energía. Estoy muy feliz de lo que hicimos con Santiago, porque además a mi entender es un genio asombroso, y fue un desafío para mí actuar en un idioma que no conozco y no hablo, (porque las herramientas de los actores son las palabras y cortar esa conexión requiere un trabajo enorme). Es importante para mí que se estrene acá, porque además es distinta a lo que hizo Santiago; es una comedia negra y lo que más me gustaba era el hecho de mezclar las cosas. Me gusta mucho cuando el chiste y la comedia se encuentran con la violencia y la melancolía.

—La comedia es un género muy cercano a vos…

—Sí, pero actuar en español fue una zona de riesgo. Me gustó mucho que los tres actores “franceses” tenemos un color muy fuerte y Daniel Hendler tiene otro, es como muy sutil y nosotros los franceses como locos y eso es nuevo para mí.

—¿Qué fue lo que más te gustó de tu personaje?

—El hecho de que no tiene la capacidad de amar pero está enamorada de la vida y que es muy intensa. Siento que está en una búsqueda filosófica mística y por eso se olvida de todo, incluso de amar, también.

—¿Volverías a filmar en español, en “argentino” y con Mitre?

—Me encantaría volver a trabajar en español y con Santiago. Lo curioso era que él entendía el idioma francés, pero no podía hablarlo, aunque son idiomas parecidos. Siento que tengo que trabajar mucho para poder hablar fluido el español y también como una argentina o como una argentina hablando en francés.