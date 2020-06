Marcos Rafael Gómez, más conocido como el “Bicho” Gómez, es un comediante y actor argentino que se crió en una familia circense. Se hizo conocido por sus personajes como El Payaso Mala Onda, el Mariachi Loco y el Borracho en RSM. En diálogo exclusivo con este multimedio, habla de la cuarentena y sus proyectos.

—¿De qué manera transitás la cuarentena?

—Cuando empezó la pandemia, nosotros nos quedamos adentro porque tenemos una bebé. Parece que hace una década que estamos guardados. Respecto a los ratos libres, los uso para ser más creativo, aprovecho a escribir monólogos y comedias. Esta actividad me ayuda personalmente para ejercitarme



—Sos un hombre de teatro, fueron los primeros en cerrar y serán los últimos en volver ¿cómo se sobrevive a esta situación?

—Se trata de nuestra actividad, el sostén económico. Para muchos actores, hacer teatro es su medio más importante, quizá también este es su único trabajo. En este tiempo lo más complejo es la incertidumbre, el no saber cuándo se va a volver, que se hace mucho más difícil aún.



—¿Bajo qué circunstancias te preparás para el Bailando 2020?

—Estamos esperando que nos digan para seguir ensayando. Estaremos participando con Kari Hernández que es una actriz de comedia musical, bailarina, una grosa. Nos vamos a divertir mucho este año. Siempre voy más por el lado de la diversión que por la danza.

Estuve, me quieren, es un lugar donde me siento cómodo y donde me dan libertad para hacer lo que se me ocurra, construir personajes. Me gusta llegar a un lugar donde la gente se divierte y la pasa bien.



—¿Te gustaría volver a la pantalla chica en algún formato?

—Me encantaría pero también está en un momento complicado. Me gustaría hacer un programa de sketch o una comedia. Sin embargo, ahora la TV se centra más en los programas de cocina, en los de panelistas entonces tomó otro camino, entonces hay que adaptarse a eso.



—¿Qué mirada tenés sobre la escena en Argentina? ¿Es difícil hacer reír?

—Culturalmente es muy rico, tanto el comercial como el under en toda la Argentina. Es una escena amplia y enriquecedora para todos. Desde ese lugar, me parece algo muy maravilloso. La gente está necesitando reírse. Ahora en estas épocas hay que tener un poco de cuidado sobre qué nos reímos.