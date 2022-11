“En las canciones plasmo lo que soy”

Está nerviosa, pero se abre amable a la charla. Es que la conversación con diario Hoy se da unas horas antes de que se suba al escenario de plaza Malvi­nas, con sus canciones a cuestas, compartiendo banda con su papá y dos amigos. Aquí, Pilar Masi cuenta sobre su presente y sus proyectos.

—¿Cómo arrancaste a cantar?

–—Toda la vida canté. Nunca lo tomé muy en serio hasta la pandemia siempre intenté tirarme a algo más profesionalmente serio. Más formal. Antes de la pandemia nunca me había tomado en serio el hecho de cantar. Y sucedió que, en mi parroquia, horas antes de la cuarentena, nos ofrecieron aprender a tocar la guitarra, en el coro. Fue una clase: me dijeron: esto es la, esto re, estas son las seis cuerdas y vayan a aprender. Y al toque, cuarentena. Aprendí sola en cuarentena y al ver que la cosa se extendía mi papá me puso un profesor. Víctor Bertamonti, guitarrista de Estelares. Con el avance un montón. Yo era muy cerrada con mis sentimientos. Y lo que sentía, lo tocaba en una canción. Y llegó en un momento en que esas canciones de otros no alcanzaban para expresarme, así que empecé con mis propias canciones.

—¿A qué le escribís?

—Escribo sobre cosas personales que me pasan conmigo misma, interpersonales con otros, escribo también mucho lo que son las aspiraciones en la vida, el ir para adelante con mucho esfuerzo.

—¿Pudiste encontrar el equilibrio entre tu carrera y esto?

—Es difícil, porque me encanta mi carrera pero también tapaba un poco esto de la música. Y cuando di rienda suelta a mi veta artística me dejó de gustar tanto como antes. Ahora quiero terminarla para dedicarme a esto que quiero.

—¿Qué lugar ocupa el arte en tu vida?

—Es una terapia. Como para todos, creo. Es frenar un poco. Por ejemplo, estando en el frenesí del día se me ocurre algo y lo anoto, o lo grabo y empiezo alguna canción. O manejando, me pongo un karaoke y voy cantando.

—¿Y con respecto a tu repertorio?

—Casi todo es repertorio propio pero hay un par de artistas referentes que son como guía. Taylor Swift. Britney Spears de toda la vida. Bon Jovi, Cerati obviamente. Me fascina el rock de los 80. Hace poco grabé una versión de Entre caníbales. El rock me gusta porque es lo que me inculcaron de chica. Bryan Adams, The Cure también. El gusto por el rock me lo inculcó mi papá. De acá me gusta Cruzando el Charco, Estelares.

—¿La música nueva cómo aparece?

—Mucho Spotify o YouTube. Y además, últimamente, de TikTok siempre sale alguna idea o novedades o ideas para la composición.

—¿Cómo tomás el hecho de tocar en un momento y lugar tan ­emblemático?

—Es algo increíble. No lo tomo como un momento cúlmine, sino que es el primer escaloncito de todo lo que voy a hacer.

—¿Cómo estás para este show?

—Siento que si vienen treinta personas soy feliz. Me emociona ver lo que pueda llegar a pasar. Como artista me fascina compartir mi arte con los demás y ese es el por qué hago lo que hago. Plasmo lo que soy en las canciones. Ojalá el público se vea reflejado. Hoy día no veo muchas mejores en el ambiente, de mi edad. Hay que animarse, esforzarse por eso que uno quiere.

—¿Tenés cábalas?

—Llevo siempre mis piedritas conmigo. Mucha agua, como cualquier cantante, relajarme y salir con la mejor actitud.