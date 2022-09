“Es una gran familia motorizada por el tango”

La escena de tango contemporáneo es ancha, profunda, diversa. Desde fines del siglo XX y comienzos del XXI en Buenos Aires y alrededores viene gestándose un movimiento de nuevo tango argentino que, entre otras cosas, encuentra parte de su epicentro actual en el Festival de Tango Cooperativo, Autogestivo, Independiente – FACAFF.

Recibe su nombre porque se realiza en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772, Abasto, Buenos Aires, donde además tiene su centro de operaciones la orquesta Fernández Fierro. La cuarta edición comenzó hace apenas unos días y sigue durante todo septiembre. El programa musical es diverso: hay cantores, cantoras, orquestas, solistas, además de proyecciones, clases, charlas abiertas y más. Walter “Tano” Cóccaro, histórico programador del CAFF y del Festival, en diálogo con diario Hoy, cuenta los inicios y la actualidad de la movida.

—A la distancia, ¿cómo recordás la génesis, las primeras ideas, alrededor del primer FACAFF?

—La génesis fue cuando vimos que se hacían festivales de tango y no se mostraba mucho lo que pasaba en el tango actual, lo que pasaba en el Club o en otros clubes de música o lugares similares. La idea fue generar un lugar y espacio para todas aquellas bandas, orquestas, artistas dedicados al tango independiente, contemporáneo, y trabajando de forma autogestiva.Y se hace de manera cooperativa: todos están involucrados, músicos, músicas, mánagers, productores, fotógrafos, etcétera.

—¿En qué sentís que se fue madurando, cambiando, desde aquel primer Festival a este?

—Hay una evolución constante de lo que va sucediendo arriba y abajo del escenario. Evoluciona en términos de calidad humana, de profesionalismo, de conocerse. Es algo familiar ya. Es todo un trabajo en equipo. Intentamos divertirnos también, pasarla bien durante el Festival. Más pasa el tiempo, más nos queremos y sabemos por el objetivo que estamos luchando: que es mostrar el circuito tanguero under.

—Ya van por la cuarta, y cada nueva edición no solo se fue agrandando en participantes sino también en búsquedas y propuestas disímiles...

—El FACAFF siempre quiso tener esa veta de que no sea sólo música lo que hace al Festival, que convivan otras disciplinas: charlas, danzas, plástica, proyecciones. Por ejemplo, ahora tenemos a Barbie Aguirre que hace sus Dj sets en vinilo. Hay una búsqueda de que no participen sólo músicos, sino que haya otras disciplinas que hacen, que conforman a la escena tanguera under contemporánea. Es como tener una visión 360° del tango actual. Todo eso convive. Expresiones populares del tango actual pidiendo pista porque hay cosas novedosas que decir. Y cada año que pasa hay nuevas experiencias, nuevos proyectos, nuevas ideas.

—¿Por qué seguir con tremenda quimera tanguera e independiente en el ya clásico CAFF, lugar que se podría dar en llamar la nueva casa del tango siglo XXI?

—A nosotros, tanto el Festival, como el club, como la Orquesta Fernández Fierro, nos motoriza, nos bombea sangre y nos hace vivir. A través de la música, de la cooperativa, de lo que sucede tanto en el Club, como en la Orquesta y en el Festival nos conmueve, nos hace vibrar, nos hace vivir. Un equipo muy grande de gente, la Radio CAFF. Es una gran familia que está motorizada por todo este movimiento que nos enorgullece porque es la música popular nuestra. El CAFF es la casa del tango. Una casa más del tango que abre sus puertas para que puedan expresarse. No renegamos del tango viejo o antiguo, eso nos enriqueció. Esta nueva generación está sabiendo mostrar lo nuevo a través del tango.

—Por último, ¿qué le dirías a una persona que no conoce el Festival? ¿Por qué no tendría que perdérselo?

—Que venga, porque nunca se sabe cuándo es el último.

Tangos a mansalva

Autogestivo e independiente, el FACAFF se fue abriendo paso desde su primera edición en 2017 a fuerza de prepotencia de trabajo. Y de tango, claro. En cada una de sus ediciones contaron con una amplia oferta, un muestrario contundente de la escena tanguera actual.

A modo de repaso urgente, van apenas algunas de la enorme cantidad de propuestas. El jueves 15, además de Quasimodo Trío y Adrián Ruggiero, se presenta el enfant terrible del tango Agustín Guerrero junto a su Quinteto. Una propuesta que parte desde el 2x4 pero que tensa los límites y dialoga con el jazz y la música académica europea. El sábado 17 la cantante mendocina Victoria di Raimondo estará junto al Cuarteto La Púa: sonido criollo en guitarras para canciones terribles. El miércoles 28 será el turno de la poderosa orquesta Fernández Fierro y también de Alfredo “Tape” Rubin (junto a Nico Leiva). Sin dudas y con firmeza hay que decirlo cada vez que se pueda: Rubin es un imprescindible a la hora de pensar en el tango actual. Algunas de sus composiciones ya son clásicos. Las entradas se consiguen por Ticket Hoy y hay descuentos para estudiantes y jubilados. La programación completa se encuentra disponible en www.caff.ar.