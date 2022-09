Santi Casiasesino: “Hoy me encuentro superactivo”

Durante una charla con este multimedio, Santiago Casiasesino recorrió su camino en el arte y presentó las propuestas venideras.

—¿En qué aristas musicales estás trabajando?

—En este momento estoy inmerso en la composición del disco que precederá a Visión periférica, disco que subí a Bandcamp este año bajo el nombre Casiasesino. También con Robadub estamos subiendo en estos días un EP de cuatro temas que grabamos la semana anterior a la cuarentena y es una hermosa panorámica de ese momento nuestro. Además sigo tocando el bajo en Migue Ward y estoy comenzando un proyecto nuevo llamado Capacidad Negativa que viaja por la experimentación ruidosa y callejera.

—¿Qué sensaciones te rodean en la actualidad?

—Hoy me encuentro superactivo, volviendo a todo lo que dejé atrás en la pandemia y con mucha energía física y mental, juntándome con gente que está en la misma y aprovechando cada momento para seguir aprendiendo e investigando no solo en las aristas del arte, sino también en la política y en el ámbito personal sobre todo.

—¿Cómo se gesta el espacio del arte en muestras como en Cretino?

—Lo de Cretino (multiespacio ubicado en 8 y 61) salió gracias a una invitación de Gaby, uno de los dueños del lugar, a cambiarle la cara al lugar con Paro Japonés (colectivo artístico del que formo parte) y a raíz de ello el me convoca a armar diferentes actividades: DJ sets de vinilos, muestras de artes plásticas y shows en pequeño formato. Pudimos organizar una sala en el piso superior del bar y vemos cómo crecen las muestras y se está gestando mes a mes un movimiento cada vez más interesante.

—¿Cómo vivís el hecho de que tus obras estén en la casa de tus amigos, en prendas elegidas por personas que desean lucir esas piezas únicas, en discos, entre otros?

—Desde hace 25 años formo parte del circuito artístico de forma gradual y natural. En base a la constancia y el trabajo, veo como mis obras van apareciendo en diferentes casas y otros espacios como locales, sin olvidarme nunca de la calle como galería de arte supernecesaria para mí. Lo vivo con alegría además de saber bien claramente qué es a lo que me dedico. Lo mismo me pasa con la ropa: es muy lindo ver gente por la calle con mis dibujos.

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?

—Hace cuatro años formamos el colectivo artístico Paro Japonés con Vicky Mutinelli. Hacemos ropa bajo ese nombre, también diseñamos espacios, hacemos visuales, street art, y todo lo que se nos ocurra básicamente, y tenemos una distribuidora de libros y publicaciones independientes de cosas que nos parecen superinteresantes. Particularmente en este momento estoy terminando las visuales de la obra de poemas de Hernan Menard, a editarse en octubre. También estoy preparando una muestra personal para diciembre en la que estoy trabajando muy fuerte.

—¿Qué mirada te ofrece la escena actual en la ciudad?

—Después de un par de años casi muertos, con shows y muestras a cuentagotas por obvias razones, veo que, sobre todo en este último tramo, ha empezado a desempolvarse la actividad cultural y hay un poco de movimiento similar al prepandemia. Lo que no llego a ver aún es algo que realmente me llame la atención algo que rompa y me emocione; veo una comodidad aburrida y que se copia a si misma que seguramente explote en algún momento (eso espero) ya que el circuito es bastante ciclotímico en La Plata. Hay muy buenos artistas así que las posibilidades están y solo depende de juntarse y no tirar cada uno para su lado.

—¿Qué te compraste con tu primer sueldo?

—Fue hace mucho tiempo así que capaz esté diciendo cualquier cosa, pero lo primero que se me viene a la cabeza son dos CD: uno de Red Hot Chili Peppers (Abbey Road E.P.) y otro de Metallica (Ride the lighthing), épocas de adolescente en busca de identidad (risas).