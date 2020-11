“Este disco recorre los universos transitados durante 15 años”

Músico, autor y compositor, Diego Martez construyó una sólida trayectoria artística a fuerza de trabajo, compromiso, y pasión.

Además de su enorme recorrido artístico, dedica gran parte de sus días a la docencia y apoyo a los proyectos autogestivos.

Próximo a celebrar el aniversario con su proyecto solista, el artista lanzará En vivo en el Teatro Argentino de La Plata - 15 años. Se trata de un disco en vivo que invita a conocer su música. Estará disponible el 6 del corriente en todas las plataformas digitales.

—¿Cómo surgió la idea de celebrar con la salida de un disco en vivo?

—A mí siempre me gusta darle una vueltita más de tuerca a los shows que damos. No suelo tocar mucho en La Plata, entonces cada vez que me presento quiero que la fecha tenga un sello distintivo. En este caso, en mayo de 2019 hicimos la celebración de los 15 años de mi carrera solista en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino y decidimos registrarlo. Alexis Turnes Amadeo (mánager) me dijo: “Vamos a sacar un disco y videos de los temas con todos los invitados que tengamos”. Y yo le dije: “Sí, vamos para adelante”. Porque esa es la idea que me gusta. Así que convocamos a amigos artistas increíbles de La Plata, Capital y Uruguay y me quedó el mejor recuerdo. Para mí fue un show increíble e inolvidable.

—¿Cómo definís tu sonido?

—El recorrido desde mis primeras canciones hasta las últimas van por todos estos lugares que tienen que ver con la canción de autor. La llegada al folklore sucedió hace varios años, porque al ser cantante y empezar a estudiar mi voz, este género me dio herramientas y me enamoró perdidamente. En Lo perdido conviven estos espacios del rock, del folklore y de la música electrónica y el sonido todavía continúa por ahí. En este disco voy vagando por esos universos transitados pero pensando en lo que estamos trabajando ahora que es la preproducción del nuevo disco, que tiene una continuidad en referencia a Lo perdido. Es decir, la canción siempre está como eje, pero el sonido está entre lo folklórico, lo electrónico y el pop-rock. Son universos que van conviviendo y es un lugar en el que me gusta estar y en el que por ahora voy a quedarme.

El presente inusual

—¿Cómo vivís el lanzamiento en cuarentena y un aniversario en un contexto tan atípico?

—Por la cuarentena perdí muchísimo trabajo, entre eso una gira bastante grande por la Argentina. Como el disco estaba pautado, en este se aceleró muchísimo el proceso, y estuvo bueno que pese a todo lo horrible que está ocurriendo, no nos quedamos quietos esperando a que todo pasara, sino que le pusimos mucha energía y trabajo a nuestro proyecto. La verdad es que como artistas independientes se nos está haciendo muy cuesta arriba, pero tenemos material y eso queremos celebrarlo.

—Con tu arte llegaste a muchísimos lados y tocaste con grandes artistas. ¿Qué balance hacés de lo que lograste?

—Para mí es un honor y un regalo inmenso haber compartido con las personas con las que compartí, y haber podido generar las amistades que generé a lo largo de este tiempo porque es lo que elegí ser y hacer. También tener un compañero como Alexis que todos los días apuesta mucho por mis canciones y por mi trabajo. Voy a estar agradecido toda mi vida y espero seguir conociendo muchísimas más personas, porque si hay algo de la música que me apasiona es que no es en soledad.

El trabajo en red

La vida tal como la conocíamos sufrió un freno debido a la pandemia imperante que necesitó una cuarentena obligatoria. Las personas se resguardaron en sus casas para así evitar los contagios y la propagación de la enfermedad.

En este contexto, las actividades dedicadas al ocio, el entretenimiento, la cultura y el espectáculo tuvieron un parate que perdura hasta la actualidad, sin saber cuándo podrán retomarse los eventos.

Es por ello que los artistas debieron aunar sus fuerzas y colaborar entre ellos para poder encontrar una solución. De esta manera, piden que se lleven a cabo los protocolos propuestos para desempeñar sus oficios y profesiones. Vale mencionar que las personas precisan trabajar para poder sostener sus proyectos, llevar el pan a la mesa y sostener la actividad en general. Lo mismo ocurre con los espacios culturales, que desde hace meses están sin abrir sus puertas.

Las figuras han recurrido a las transmisiones en vivo de las redes sociales para seguir mostrando sus performances y contactar con sus seguidores, así como también a los streaming.