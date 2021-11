Eternals lidera la taquilla

La película Eternals, de Chloé Zhao, reciente ganadora del Óscar a la Mejor Directora, lidera la taquilla en Argentina y en todo el mundo. Pese a las malas críticas que recibió, el público la eligió como la preferida para ir a las salas.

“Es una película de ciencia ficción. Es una película épica. Es moralmente complicada. Aborda grandes temas filosóficos. Pero también es muy divertida. La acción es genial. Abarca muchísimas épocas. Van a ver una película que juega con muchos tonos, temas y géneros diferentes. Van a ver una película que abarca muchas emociones diferentes”, cuenta Kumail Nanjiani, que interpreta a Kingo en la película.

Y agrega sobre el trabajo de Zhao: “Yo ya era un gran admirador de ella antes de filmar esta película. Me encantan sus películas. Son muy íntimas. Cuando me enteré de que iba a dirigir esta película, antes de que me contrataran, me entusiasmé mucho. El Universo Cinematográfico de Marvel fue muy bueno para tomar directores muy idiosincrásicos que hicieron películas muy idiosincrásicas y luego hacer que traigan su visión a un proyecto de gran escala. Me entusiasmaba mucho ver la versión de Chloé de la película, pero no entendía muy bien cómo iba a ser”.

Don Lee analiza la magnitud de la película

“Es una de las películas más grandes de la historia. Vamos a recibir mucha atención de todas partes. La magnitud es enorme. Yo pensé que íbamos a usar más imágenes generadas por computadora, al principio, cuando comenzó el rodaje; pero luego me enteré de que íbamos ir a lugares reales y a filmar en exteriores. Es extraordinario. Sentíamos que estábamos en esas situaciones de verdad. Fue maravilloso”, revela Don Lee (Ma Dong-Seok), que encarna a Gilgamesh en Eternals, el éxito de Marvel que además ha unido diferentes etnias en su superpoderoso casting. Y, sobre la dirección de Chloé Zhao, agrega: “Siempre conversamos muchas cosas con Chloé. Ella es extraordinaria para dar vida a los personajes. Hace que los personajes tengan vida, sean reales. Me ayudó mucho y lo pasé muy bien con ella”.