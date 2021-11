Daniela: “La Plata tiene un gran lugar en mi corazón”

Actriz y cantante, la escultural Daniela vuelve al ruedo con una gira titulada Volver a Nacer, que la lleva a recorrer nuestra tierra federal. Además, fue galardonada como embajadora de Caminito. Es por ello que fue entrevistada por Diario Hoy para saber detalles de esta distinción y sus nuevos trabajos.

—¿Cuáles son las novedades artísticas que te traés entre manos?

—En este momento, estoy inmersa en la gira tour llamada Volver a Nacer. Es por ello que voy haciendo shows por todo el país y además promociono una canción, más específicamente un cover. Pronto sabrán de qué se trata. Es una obra de una cantante mexicana, que la estoy relanzando con más ritmo y bajo mi propio estilo para poder recordarla. También, por otro lado, se viene, por el especial pedido del público, la nueva versión de la canción Endúlzame que soy café o mejor dicho Amor sincero, como es tu título original, que tendrá su nuevo video. Estará lista para las nuevas generaciones pero también para las de antes, que la han recordado. Será un homenaje a todos los seguidores.

—Tras tu éxito en el país, te radicaste en el exterior para luego regresar a triunfar nuevamente. ¿Cómo vivís esta vuelta?

—La repercusión de este regreso y la alegría de mis canciones, la vivo muy emocionada. Me di cuenta que mis temas se han convertido en un clásico por decisión del público. Entonces, cuando esto le sucede a un artista, específicamente en un hit, son canciones que te das cuenta que no pasan de moda.

—Ahora recibiste un premio, ¿qué sensaciones te rodean?

—Estoy orgullosa en esta premiación pues soy la embajadora de Caminito en Argentina. Y si Dios quiere, en el mundo entero. Así podré contar lo que fue la verdadera historia de dónde nació este tango. Sucede que cuando la escuché, me quedé muy enamorada. Es una historia de amor que nace en La Rioja cuando su autor la vivió, y quedó inconclusa, sin poder concretarse. Ante la tristeza, escribió los versos del tema y luego se reunió con el compositor que le dio entidad. Allí nace el tango que narra este amor de una joven llamada María, a la que conoció mientras tocaba el piano. Es una narración hermosa y se tiene que dar a conocer.

—¿En qué otros proyectos estarás inmersa para la temporada que se avecina?

—En este verano estaré con la gira Volver a Nacer. Además, presento la canción y recorro otros éxitos de mi carrera junto a nuevos videos. Estoy muy contenta por volver a las pistas, cuidándonos y cuidando a los demás. Así vamos a poder dar lo mejor de nosotros, que está dado por nuestro show, nuestro arte, nuestro espectáculo.

—¿Qué análisis realizás de la escena actual con la apertura paulatina de las actividades abocadas al espectáculo?

—Este es un momento importante para los artistas, porque se abrió todo después de la pandemia tan dura que vivimos durante el 2020 y parte del 2021. Por supuesto, con todos los protocolos requeridos. He tenido la suerte de ir a escenarios grandes, ubicados al aire libre. Este verano estará muy bueno para nosotros, que nos tocó tan fuerte el confinamiento a la hora de hacer nuestro trabajo. Estamos felices por volver a llevar alegría al público y poder expresar el arte sobre los escenarios.

—¿Qué relación te une a la ciudad de La Plata?

—Espero volver pronto después de tanto tiempo. Voy a decir que me une un afecto muy especial y particular con La Plata, porque fue una de las ciudades que funcionó como plataforma de lanzamiento. Allí hice una campaña en medios, canales locales, a finales del 95 y comienzos del 96. La Plata tiene un gran lugar en mi corazón porque me han apoyado mucho. Y gracias al periódico Hoy, que siempre estuvo conmigo. Gracias eternamente por este espacio que me han dado para poder seguir contando lo que estoy haciendo. La música es mi idioma. Me ayuda a expresar el amor que siento por el arte y mi país.