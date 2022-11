Eugenio Mira y Veki Velilla cuentan todo sobre la nueva serie española ¡García!

García! ,basada en los cómics de Santiago García y Luis Bustos, y publicada por Astiberri Ediciones, finalmente llegó a HBO Max. Fue tras su paso por la sección oficial de la 55ª edición del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya Sitges, donde se llevó a cabo la premier europea de la serie. Dirigida por Eugenio Mira (Grand Piano), tiene seis episodios de una hora y se estrenarán cada viernes. Están protagonizados por Veki Velilla y Francisco Ortiz. Para conocer más, diario Hoy accedió a una charla exclusiva con Mira y Velilla, quienes se mostraron muy entusiasmados por el estreno.

— ¿Sintieron presión al trabajar en esta ­adaptación?

—Veki Velilla: Muchísima, cuando leí el guion por primera vez pensé si iba a poder contar esta historia.

—Les preguntaba por la presión porque el cómic tiene muchos seguidores y fanáticos...

—Eugenio Mira: Yo te voy a decir que no por una sencilla razón: lo bueno, y la razón de por qué ¡García! es como es, es porque es un cómic independiente, a diferencia de otras propiedades intelectuales en España como Mortadelo y Filemón, Anacleto o Super López. Entonces no existe un bagaje acumulado de lectores que generan apego a la marca, y por eso me lancé. Es un material relativamente nuevo, del año 2015, y se hizo muy ad hoc de lo que estaba pasando en España en ese momento, usando referentes de hace 60 años, sin ese apego o un conocimiento más allá del mundo del cómic. Hay que diferenciar al superhéroe que viene de una propiedad tipo DC o Marvel, que pertenecía a un género del mainstream de Hollywood, de lo que están haciendo en los últimos 10 años, que son las únicas películas que hoy existen. Creo que ¡García! existe y la apuesta de HBO Max es empezar a hacer cosas más concretas, más elaboradas, menos generalizadas, sino más específicas, que antes era imposible.

—¿Leyeron antes el cómic?

—VV: Lo leí, pero hasta el último día del casting no tenía idea que venía de un cómic.

—¿Venís del mundo del cine. ¿Cómo fue ingresar a las series? ¿Cómo se recibe el estreno al mismo tiempo en todo el mundo?

—EM: Es alucinante, creo que hay que hacer un análisis antropológico porque esto nace con los cambios de hábito de consumo de los espectadores. Habiendo nacido a finales de los 70, con el VHS podíamos ver varias veces una película y una escena; luego llegó YouTube, con una aproximación distinta del fan; las redes sociales, que cambian una película, como pasó con Sonic. Yo me considero director de cine, que es una disciplina artística que hace más de un siglo lleva sus proyectos a las salas, y lo que ahora cambia es dónde se ubica el espectador. El lado bueno es que nunca me había llegado un ­proyecto tan específico, audaz y peculiar, con tantos recursos y tanta difusión en el mundo. Me tengo que quedar con eso y esto no podría haber sido desarrollado en otro momento. Lo que podemos ver hoy por streaming, con calidad, es ­increíble, recuerda a YouTube años atrás. Yo me amoldo a los tiempos, a ­buscar mi espacio como artesano y poder aprovechar oportunidades, como esta, única en mi carrera. No porque tenga o no éxito la serie, sino porque probablemente cambie el paradigma de las condiciones en las que la hemos hecho; esto cambiará, porque es muy difícil prever cómo será nuestra vida de acá a tres o seis años.

—¿Cuál fue el principal desafío que te generó Antonia?

—VV: Principalmente el de no caer en la caricatura, porque es un personaje muy extremo, muy poliédrico, con muchas capas; tiene una máscara de persona dura, pero en el fondo es muy sensible. La forma de moverse, la forma de hablar es bastante peculiar y me daba miedo que en algún momento cayésemos en un personaje de cómic de dos dimensiones. Claro que viene de un cómic, pero estamos haciendo sobre todo personajes reales y me daba miedo no llegar hasta ese punto. Esto por un lado, y por otro lado hacer un ­personaje border, de alguna manera, porque la relación que tiene con ­García es muy especial, es muy buena, pero hay momentos de contraste de opinión.