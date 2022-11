Sigue recuperándose el cantante de Los Wachiturros

Hace poco más de una semana, el sábado 22 de octubre, la agrupación de música tropical y reggaetón Los Wachiturros estaba tocando en un boliche de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. En medio de una coreografía, el cantante, Gonzalo Enrique Muñoz, se cayó de la pista, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza.

Debido al violento golpe tuvieron que operarlo de urgencia por la formación de coágulos. La intervención fue exitosa y ya se encuentra en plena recuperación aún, en una clínica privada del vecino país.

“Gente, por favor, hagamos una cadena de oración, tienen que operarlo de urgencia, está internado de gravedad. La operación cuesta 15.000 dólares, si no se opera tiene riesgo de hidrocefalia”, anunciaban desde sus redes sociales ni bien ocurrió el accidente los integrantes del grupo.

Y en el transcurso de la semana, DJ Memo, uno de los compañeros de Gonzalo, había explicado en Nosotros a la mañana que estaban haciendo una colecta para poder solventar el tratamiento. “Gonza ya fue intervenido y salió bien, ya aportamos algo de la plata que veníamos haciendo para nuestro amigo y el dueño del boliche, donde fue el accidente, también aportó algo”, dijo. Y agregó: “Estamos viviendo una pesadilla. Esto es un golpe fuerte porque peligra la vida de mi amigo, pero seguimos poniendo el pecho a la situación y seguiremos con las presentaciones para pagar la internación de Gonza; nos cobran 7.000 bolivianos por día, que sería como mil dólares”.

DJ Memo contó que él fue quien firmó la autorización de la intervención y que no lo dudó ni un segundo. “La peleamos hasta que pudo ser asistido, si uno no dispone de dinero acá no es como en la Argentina”, explicó. “Para nosotros es horrible porque no es un compañero de trabajo el que está ahí, es un amigo, un hermano que a mí me dio la vida”, comentó. Gonzalo, además, está acompañado por su mujer. Y desde la banda informaron que una de las alternativas que manejan es trasladarlo a la Argentina, una vez que su estado de salud lo habilite.

Los Wachiturros se formó hacia el 2011 y lo integran Gonzalo Muñoz, Emanuel Guidone (DJ Memo), Leonel Lencinas y Brian Romero. Al poco tiempo de hacerlo ya eran famosos: debutaron tempranamente en Pasión de sábado; se tiraron unos pasos en el programa de Susana Giménez (al día de la fecha, Tirate un paso sigue siendo su canción más famosa); hasta llegaron a la tapa de la revista Gente. En 2011, según estadísticas del buscador Google, el nombre de la banda fue el segundo término con mayor cantidad de búsquedas.

En 2013 se separaron, pero en 2019 volvieron a juntarse: un rumor en las redes sociales terminó por reunirlos nuevamente y siguen hasta el día de hoy. Además de causar sensación por sus particulares bailes (fueron, de hecho, lo que los llevó a la popularidad) también lo hicieron porque se presentaban siempre vestidos con la famosa marca de ropa del “cocodrilo”, que tiene cierto estatus de categoría. “La marca la usábamos porque venía mucho de colores y como nosotros usábamos muchas cosas de colores era lo mejor vestir con eso. Y después Tommy empezó a fabricar ropa así y pasó ese problema, se ofreció y fuimos con esa”, expresó uno de los integrantes hace un tiempo, cuando se rumoreó que la famosa marca les habría pagado para que dejaran de usarla.

Por lo pronto, el mismo Gonzalo publicó en sus redes sociales un video que grabó desde el hospital donde se encuentra internado. Toda la crew wachiturra tiene la energía puesta en su recuperación que, parece, será larga. En las imágenes se lo ve de buen humor, aún con los vendajes. “Gracias a todos los que están mirando y acá estamos, mirá, ¡más vivos que nunca! Quien les habla acá, Gonzalo Wachiturro, mi señora y su amiga, Paola. ¿Escucharon? Estamos más vivos que nunca”, comentó.