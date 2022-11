Se estrena una película sobre el fotógrafo Eduardo Longoni

Este jueves llega a los cines Una mirada honesta, película de Roberto Persano y Santiago Nacif, sobre el fotógrafo Eduardo Longoni, que retrató instantes decisivos de los últimos 40 años de la historia argentina. Para conocer más detalles de esta propuesta, que refleja el trabajo de uno de los grandes de la fotografía local, diario Hoy habló con Nacif, uno de los realizadores.

Las primeras imágenes de las Madres de Plaza de Mayo que dieron la vuelta al mundo, la mítica foto del gol de Diego Maradona con la mano a los ingleses en el Mundial de 1986 y la serie sobre el histórico juicio a las Juntas Militares, son algunas de las fotos más emblemáticas captadas por la lente de Longoni.

—¿Cómo llegaron a Eduardo?

—Lo conocimos filmando nuestra película anterior, lo entrevistamos por una de sus fotos más emblemáticas, la de los desaparecidos de La Tablada, José Alejandro Díaz e Iván Ruiz, en el momento en el que son capturados por el ejército. Esas fotos fueron clave para el juicio, como prueba de la desaparición de estos dos guerrilleros, que aún hoy siguen desaparecidos. A partir de ese rodaje lo entrevistamos por esa participación en el juicio y al conocerlo un poco más supimos que había una historia super interesante para contar, porque además nos criamos con sus fotos, las políticas y las deportivas, como la de la mano de Dios. Sus fotos eran conocidas, pero no la persona, así que así le propusimos arrancar con el documental.

—¿Aceptó rápidamente la ­invitación?

—Sí, él tiene esa humildad de los grandes, y creía que no era merecedor que se haga una película sobre él, y desde que lo convencimos tuvimos total acceso a él, su archivo. Siempre estuvo dispuesto, cada vez que lo convocamos para una jornada, o cualquier sugerencia, estaba muy dispuesto, incluso con algunas locuras que se nos ocurrieron para el rodaje. Así que le agradecemos mucho que no solo haya sido el protagonista del documental, sino que, además, haya propuesto ideas. Tratamos de consultarle al dar cada paso, dejando igual algo de misterio para el corte final, que lo vio, aprobó y gustó mucho. Igual el final, final, no lo vio aún, con corrección de color y sonido, porque eso esperamos que lo vea en la premiere.

—¿Qué encontraban de cinematográfico en su vida?

—Sus fotos son de por sí ya cinematográficas, y él representa a una generación de fotoperiodistas que cubrieron la parte más oscura del país, y mundiales, una vida muy rica e interesante, al igual que su convicción política, defensa de derechos humanos, a los cuales nosotros también adherimos. También compartimos su pasión por el fútbol.