“Music for a sushi restaurant”, lo nuevo de Harry Styles

El nuevo videoclip de Harry Styles, titulado “Music for a sushi restaurant”, ya se encuentra disponible en el canal de YouTube del músico y sorprendió a los fanáticos.

En las imágenes se puede ver al artista transformado en una extraña criatura marina, mitad hombre mitad calamar, que se convierte en la estrella de un restaurante de sushi.

Como si fuera una sirena, con su entonación encanta a los dueños del local donde se encuentra para evitar que lo cocinen. Sin embargo, las cosas terminan de manera inesperada.

La canción forma parte del último trabajo discográfico del cantante, "Harry’s House", del cual han tenido amplia repercusión los videos de "As it was" y "Late Night Talking".

A su vez, Harry está actualmente de gira con “Love on tour”, y en el marco de la recorrida por varios países, visitará nuestro país el 3 y 4 de diciembre próximo.