Ernie Hudson: “Hice muchas películas, pero ninguna tuvo el impacto de Los cazafantasmas”

El 7 de noviembre llega de manera exclusiva a Universal+ Quantum leap, la secuela de la exitosa serie de ciencia ficción –y ahora de culto– de los 90. En ella Ernie Hudson, el mítico Winston ­Zeddemore de Los cazafantasmas, encarna a Herbert “Magic” Williams, la cabeza del equipo liderado por el físico Ben Song (Raymond Lee). Diario Hoy dialogó con Hudson en exclusiva para la Argentina, quien además adelantó una nueva entrega de la clásica saga de Ghostbusters.

Han pasado casi 30 años desde que el doctor Sam Beckett desapareció. Ahora, un nuevo equipo se une para reiniciar el proyecto con la esperanza de comprender los misterios detrás de la máquina y el hombre que la creó. Pero un salto al pasado que no estaba programado dará un vuelco a la historia.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—Supe que quería ser actor a mis 19 años, tras la secundaria. Fui a Detroit a ver una obra profesional por primera vez y me quedé tan impactado por las actuaciones que pensé: “Si hiciera eso, sería como un sueño”. Ahí supe que quería hacerlo y pasé mi vida trabajando en eso.

—¿Recordás el nombre de la obra?

—Creo que se llamaba La hija del... Es sobre una hija que tiene una relación con un hombre y su padre la desaprueba, luego queda embarazada y el padre se enoja, el vínculo se rompe, y al final de la obra vuelven a unirse. Era muy emotiva, movilizante, y lo curioso es que vi la obra por casualidad, no es que lo planeé, llegué al teatro y solo miré adentro, y el público lloraba. Al terminar te encontrabas con los actores, fue una hora y algo que duró y fue emocionante, porque entendí que uno podía hacer eso y llegar profundamente a la audiencia.

—Tuviste ese pálpito sobre cómo querías pasar tu vida, pero ¿cómo llegaste a tu primer rol? ¿Tomaste clases?

—Cuando vi la obra pensé que era imposible dedicarme a eso, así que tomé estudios y había un programa de teatro. Fui a una clase y elegí esa orientación en la universidad. La primera vez que caminé en el escenario, supe que estaba en casa, nunca me había pasado, y la pregunta que me hice fue: “¿Cómo empiezo?”. Y cuando empezás a dedicarte a eso y tirás la pregunta, las respuestas llegan, el universo te responde. Así que comencé, en televisión, teatro, cine, más y más trabajo, entendiendo que podía lograr una carrera, y sabiendo también que eso daría sentido a mi vida, porque siento que tiene sentido mi vida cuando trabajo. Si no todo está fragmentado, de hecho la familia, el perro, todos están felices cuando estoy ocupado trabajando.

—¿Qué cosas hacés cuando no ­trabajás?

—Ahora trato de relajarme mucho más, antes, por muchos años, si no trabajaba, me preocupaba, tenía la necesidad de seguir conectado con el trabajo. Ahora hago algunas mejoras en la casa, me relajo, es importante, además, hoy en día, los vínculos, con la familia, amigos. La gente y relaciones que uno tuvo durante toda su vida: eso es lo importante.

—Y eso es más importante después de la pandemia…

—Claro, y gracias a la tecnología puedo hablar con amigos que hace mucho no podía, porque además uno es grande, y cuesta, pero creo que el conocimiento de este punto, el contacto con los demás, me abren mucho la cabeza en ese sentido.

—¿Qué recuerdos tenías de la serie original que ahora presentan?

—Vi la original, la revisé con mis hijos, soy un padre soltero, así que aproveché a verlo con ellos, porque es un show que se puede ver en familia, y abre muchas discusiones. Nos hicimos fanáticos de la serie sin saber que algún día iba a ser parte de él. Estar en los zapatos del otro y ver desde su perspectiva todo es increíble, porque uno puede tener prejuicios y asumir posiciones, pero así es otra cosa, ves por qué tomó tal o cual decisión, uno solo conoce las de uno.

—Si pudieras viajar en el tiempo y ponerte en los zapatos de otra persona conocida, político, de la cultura, ¿quién sería?

—Personas importantes, famosas, no estoy fascinado por la gente común que muchas veces juzgamos y creemos saber qué deberían haber hecho, sino por la gente común que atraviesa situaciones complicadas y se transforma, como por ejemplo miembros de mi familia. Conocer las luchas que debieron hacer, eso me fascina, porque es la gente de la que yo vengo, y gracias a ellos pude tener la vida que soñé, influenciado por lo que ellos hicieron, claro.

—¿Qué nos podés contar sobre una película que amamos tanto como Los cazafantasmas?

—Estoy tan agradecido de ser parte de esa franquicia, los fanáticos han sido asombrosos, en todo el mundo, gente con sus transportes, vestimentas, sus hijos aman las películas, y desde abuelos a nietos, todos comparten. Hicimos hasta ahora cuatro películas, y estamos listos para hacer una nueva, porque de hecho Sony la aprobó, no leí aún el guion, pero estoy tan feliz que los fanáticos amen tanto la saga, y compartan con nosotros su fanatismo y amor por la película.

De hecho, hay grupos que realizan tareas comunitarias, reúnen dinero para ayudar, marcando una diferencia en sus comunidades, y eso es muy especial. Hice muchas películas, pero ninguna tuvo impacto como Los cazafantasmas.