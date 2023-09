Fabiana Cantilo asegura que no la dejan ver a Charly

En una extensa entrevista con el periodista Sebastián Espósito, la cantante Fabiana Cantilo, quien está viviendo y disfrutando una suerte de revival y celebración de su obra, dejó algunas declaraciones jugosas. Y entre ellas se refirió a algo que la tiene preocupada y triste. Y es que hace mucho que no puede ver a su amigo y colega Charly García. “No me lo dejan ver, lo último que sé es que no camina, pero no me lo dejan ver y ya dejé de insistir”, comenzó diciendo. Y siguió: “Fito (Paéz) está en contacto con la situación. No sé si no me quieren. Es raro todo. Ojalá pueda reencontrarme. Es triste”. Ella está recién llegada de una gira por Europa, y sobre ello contó: “Yo me fui de mochilera hace muchísimos años, pero nunca me había ido de gira un mes. Nunca me fui un mes de mi casa, solo con Charly, durante la gira de Clics modernos”. Y como siempre, le tiró flores a su amigo y expareja Fito Páez: “Fito me devolvió todo lo que yo misma me saqué por consumir sustancias tóxicas”.