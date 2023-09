The Morning Show, el lado B de las noticias

La serie The Morning Show, que es producida y transmitida por Apple TV+, ya lleva tres temporadas al aire y es uno de los éxitos de los tiempos contemporáneos. El relato está basado en las andanzas, devenires y lealtades que subyacen en el mundo de una importante redacción, y sostiene una ardua mirada sobre la actividad en la industria de los medios de comunicación. Los roles protagónicos están dados por dos mujeres que también funcionan en este proyecto como productoras ejecutivas, y no son otras que Reese Whiterspoon y Jennifer Anniston. A su vez, se suman otros actores de primera línea tales como Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm, Nicole Beharie y Julianna Margulies. Todos ellos garantizan una buena entrega con unos desempeños maravillosos. Además, los guionistas han sabido introducir en la trama todas las situaciones cotidianas y contemporáneas relacionadas a las luchas y conquistas de género. Al respecto, por ejemplo, hubo dentro de la ficción situaciones de acoso y denuncia más la separación del cargo del culpable, demostrando el claro compromiso con el movimiento #MeToo que se dio en Hollywood. Vale mencionar que esto sucedió cuando trabajadores de la industria audiovisual denunciaron cada una de las escenas de acoso y malos tratos de los que fueron víctimas, explorándose, de esta manera, las imposiciones del poder, el consenso y los gajes del entorno laboral. Asimismo, no todo es de colores oscuros, sino que también hay matices brillantes que dan luz a las libertades y triunfos dentro de un ámbito que es cruento y difícil. La realización está a cargo de Charlotte Stoudt y la dirección de Mimi Leder, y la trama se centra en una periodista, Alex Levy (Anniston), que está a cargo de un programa llamado The Morning Show, que ha tenido el liderazgo dentro de la industria de los medios de comunicación por un lapso considerable. Es más, se trata de una emisión de noticias que lleva casi dos décadas al aire, tiene premiaciones y es la preferida de la audiencia norteamericana, que ha crecido junto a los famosos que lideran la mentada entrega. Reconocidos y admirados, la gloria cosechada tendrá un fin inesperado cuando todo se vaya por la borda por una denuncia. Sucede que Alex, la protagonista, tiene un compañero de trabajo a la hora de llevar el programa adelante, con el que comparte cada una de sus rutinas al aire. Se trata de Mitch Kessler (Steve Carell), que primero fue denunciado por mantener una conducta sexual inapropiada con una pasante dentro de la misma emisora y luego, a los días, fue separado de su cargo. Por su parte, Alex va a tener que iniciar una lucha para poder mantener su lugar de trabajo como presentadora de noticias. Asimismo, tendrá que lidiar con la rivalidad que nacerá con una nueva figura de la señal, llamada Bradley Jackson (Reese Whiterspoon). Todas las temporadas de la entrega están disponibles en el universo digital.