Se separaron Facundo Moyano y Eva Bargiela

Sorpresivamente Facundo Moyano confirmó su separación de Eva Bargiela, a casi dos años de su casamiento y tras siete años de amor.

En los minutos finales de Vedad/Consecuencia, programa de TN conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard, las periodistas debatieron sobre la política y el show. Actualmente, Eva es participante de Bailando 2023, programa que se mete en la agenda política.

En ese marco, Duffard le preguntó al dirigente político: "Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?".

Serio y sin ánimo de dar detalles de su vida privada, Facundo Moyano contestó: "Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. Nada para agregar".