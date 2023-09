Se complica el divorcio entre Joe Jonas y Sophie Turner

Si bien al parecer todo estaba encarrilado en la separación de Joe Jonas y Sophie Turner, empiezan a surgir versiones y rumores de que la cosa estaría complicándose. Desde el portal especializado TMZ, informaron que hay documentos en los que la actriz acusa y demanda a su exmarido de haber “secuestrado” a sus hijos por retener sus pasaportes, mientras que, del otro lado, él alega que es ella quien está violando la ley al intentar llevar a sus hijas a vivir permanentemente a Reino Unido. El portal, además, difundió parte del documento en el cual se expresa: “La peticionaria, Sophie Belinda Turner, por y a través de sus abogados abajo firmantes, presenta esta Petición Verificada de Devolución de Niños a Inglaterra contra el Demandado, Joseph Adam Jonas”. El divorcio se conoció hacia principios de este mes. Quien solicitó el divorcio, según la información que circula, fue el propio Jonas. A partir de allí, los rumores que motivaron su separación no se hicieron esperar. Se hizo hincapié en que fue un supuesto descuido de Turner en la crianza de sus hijas, Willa y Dj, de tres y un año, respectivamente. Por otro lado, también circuló que Jonas presionó a la actriz de Game of Thrones para que volviera a presentarse en eventos sociales, a poco tiempo de que diera a luz a Dj, mientras ella no se sentía preparada para hacerlo. Una cosa sumada a la otra habrían terminado de desgastar la relación. Así las cosas, respecto a la complicación actual hay que señalar que las niñas se encuentran con su mamá. Y la propia Sophie aclaró, frente a los comentarios de Jonas, que ambos ya habían tenido conversaciones, aún cuando estaban juntos, respecto a la posibilidad de radicarse en Inglaterra, país del que es oriunda la actriz.