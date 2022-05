Falleció Belito, el abuelo influencer en TikTok

El abuelo famoso en Tik Tok, Belito Rafa, falleció este viernes en horas de la madrugada. La partida fue confirmada por Lucía, su nieta, a través de la red social Twitter: "Lamento decirles que mi abuelo falleció hoy a la madrugada".

El anuncio de la nieta concluyó con agradecimientos a los seguidores por todo el amor transmitido hasta hoy: "Belito se fue muy pero muy feliz”. La joven había afirmado días antes por el mismo medio que la situación no mejoraba, donde expresó: "Belito está muy delicado, no dejen de mandar sus fuerzas", y agregó: "Si hay algún cambio les voy a avisar, así que por eso no se preocupen, gracias por todos los mensajes y las buenas vibras".

Rafael García, más conocido como Belito, tenía 87 años y a través de TikTok acumuló miles de visualizaciones y hasta millones en la red social, con más de 50 videos desde su creación en junio de 2021. "Belito Rafa" superó los dos millones de seguidores entre todas sus cuentas en las plataformas sociales y recibía miles de muestras de cariño por parte de sus seguidores.