Federico Sosa: “Muchos me dicen que el documental llega en un momento justo”

El jueves pasado se estrenó en cines Galasso, pensar en nacional, de Federico Sosa, sobre el pensador Norberto Galasso. Diario Hoy dialogó con el realizador para saber más detalles de la necesaria ­propuesta.

—¿Cuándo supiste que querías hacer una película sobre Norberto?

—Desde siempre, lo conozco a Galasso hace más de 20 años y también muchos nos formamos leyendo sus libros. Él no solo es un escritor militante de las ideas nacionales, sino que es un testigo, porque la mayoría de los acontecimientos que están en la película él los vivió en persona. Muchas veces, cuando la realidad golpea, uno busca esas voces que respeta y aportan claridad de lo que pasa en el país. La película está filmada entre el 2017 y el 2019, y hoy verla es casi un déjà vu.

—¿Cómo conectaste con él y cuánto tiempo de trabajo/filmación hubo?

—El rodaje llevo unas 40 jornadas. Nos juntábamos cuando el tenía el tiempo y cuando iba a alguna actividad nosotros lo seguíamos. Llegamos a tener más de 80 horas de material. La editamos durante la pandemia y recién pudimos terminarla en 2022.

—¿Por qué decidiste no sumar su vida personal y vínculo con los hijos?

—Galasso es muy modesto y reservado de sus cosas personales, además la idea de origen era que la película atravesara las vidas de Jauretche, Scalabrini Ortiz, Hernández Arregui y John William Cooke. Que el público los conociera, siendo Galasso su principal biógrafo, y llegara a leerlos.

—¿Cómo te sentís con que se estrene justo en este momento tan crítico para la cultura y el pensamiento?

—Es difícil, pero muchos me dicen que el documental llega en un momento justo porque parece terminado ayer. Siempre la idea del documental era hablar de la historia del pensamiento nacional en relación con el ­presente, poner en discusión las ideas y ­problematizar cuestiones que aún hoy no solo no fueron resueltas, sino que se agravaron. Galasso dice que la historia es la política del pasado y la política es la historia del presente. Que no se puede incidir en la realidad nacional si se desconoce de dónde venimos, quiénes fuimos y por qué llegamos adonde llegamos.