Fele Martínez: “En teatro uno carga las pilas como actor”

Comenzó en cine con Tesis, de Alejandro Amenábar. Hoy, Fele Martínez es una de las caras más conocidas del boom de las series españolas. Diario Hoy pudo entrevistarlo por su participación en La unidad, de HBO.

—¿Cómo te agarró esta situación extraordinaria?

—A nosotros, en plena mudanza. Tenemos un pequeño de dos años y no nos aburrimos, pudimos rodar Diarios de cuarentena. En medio de esto, tuvimos la suerte de trabajar de actores. Por momentos fue ame­na, pero por otros rarísimos

—Con La unidad y otras producciones sos parte del fenómeno de las series españolas, ¿crees que hay que dividir a los actores por espacios?

—Las plataformas han traído muchísimo trabajo para todos y te dan la posibilidad que te vean en muchos lugares. Antes había una diferencia de actores, y no se mezclaban, pero ahora es otra cosa, yo nunca me consideré actor de un solo medio. En el teatro uno carga las pilas como actor, ahí me reconcilio con el oficio, la liturgia del teatro es la que tiene que ser, actuar para el que esté ahí, controlas todo, pero en cine o televisión tu interpretación está supeditada a una edición posterior.

—¿Te gusta el género policial? ¿Qué te atrajo de Sanabria?

—Cuando me dijeron que Daniel de la Torre me quería, me encantó, disfruto mucho de su trabajo, porque tiene una narrativa visual muy potente. Componer a Sanabria, un poco el antagonista de Carla (Nathalie Poza), fue muy bueno. Tiene un objetivo que va más allá, le conviene que no salga nada mal, porque no quiere meter la pata, quiere entrar en la política, y necesita por eso medir mucho todo.

—¿Qué recuerdos tenés de Los amantes del círculo polar?

—Mi hijo se llama Otto. Ha sido, es y será, una película muy especial, yo iba por mi quinta película, y fue una experiencia maravillosa, trabajar con Julio Medem fue hermoso, ese guion tan maravilloso, para mí, que soy bastante crítico, pude por primera vez abstraerme y disfrutarla, aun sabiendo el guion, porque en montaje le dio muchas vueltas. Es una película muy especial.