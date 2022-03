Fermín Rivera recupera a Rodolfo Walsh para el cine

Figura clave de la literatura y el compromiso político, Rodolfo Walsh es retratado en R.J.W. por Fermín Rivera de una manera completamente diferente, para una vez más destacar la importancia de la obra de este imprescindible. ­Diario Hoy habló con el director para saber más detalles de la propuesta.

—Lo primero que me gustaría preguntarte es: ¿qué sensaciones estás viviendo al ver que la película se estrene en una fecha tan especial?

—Un poco buscamos que suceda en esta fecha vinculada con la memoria, vinculada con el aniversario de la desaparición de Rodolfo, que es al día siguiente, un poco pensamos que iba a ayudar la fecha y la memoria, el recordatorio y la sensibilidad de la gente para que la película pueda ser vista y tenga mejor llegada. Pero la verdad es que estrenar hoy es difícil, la resolución de ­Jueves Estreno ya no está vigente y esto genera un plus mayor. Más allá de esto, contentos, con expectativas, con muchas ganas, y estamos viendo que por la prensa está viniendo bien.

—Cuando imaginaste hacer el documental, ¿cómo fue pensar otro recorrido?

—La génesis tenía que ver con otro recorrido, otro recorte cronológico, que va hasta Operación masacre, él tiene una historia muy interesante, no nació escritor o militante, él no estaba conforme cómo escribía, renegaba del género policial, que es lo primero que escribió, después incluso llega a estar enfrentado con la segunda parte del gobierno peronista, para mí era un combo interesante, porque era alguien que no nació en el bronce, sino que hizo un proceso de transformación.

—¿Cuál fue el principal desafío de la ­película?

—No sé, creo que un montón, muchos, dificultades, que uno las toma como desafío y le encuentra la vuelta. Tal vez las escenas de ficción tienen un componente de desafío, más que de dificultad, desde el origen las tenía presente, porque son disparadores del propio texto de Walsh, textos muy cinematográficos y siempre tratando de seguir un poco la impronta con la sutileza, con el hecho de no ser tan explícitos para que estuvieran más cercanos a su forma de escribir.

—¿Cómo elegiste a los entrevistados?

—Se fue dando en forma bastante natural, afortunadamente, contamos con la colaboración de Patricia Walsh, y en algunos casos con Silvia Adoue.

Vuelve Espanoramas

Del 7 al 13 de abril, en Cinépolis Recoleta, Córdoba y Rosario, se desarrollará la octava edición de Espanoramas, cita cinéfila obligada para los amantes del cine español.

La muestra está organizada por la Embajada de España y los tres Centros Culturales de la Cooperación Española en Argentina (Centro Cultural de España en Buenos Aires, Centro Cultural Parque de España en Rosario y Centro Cultural España-Córdoba), con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura de España.

Ofrecerá al público argentino la posibilidad de encontrarse con miradas diversas sobre España y sobre el mundo desde su cine.

Este año serán parte películas celebradas como El buen patrón, Destello bravío, Espíritu sagrado y la reposición del clásico Arrebato, película de culto de Iván Zulueta con los protagónicos de Cecilia Roth y Eusebio Poncela.