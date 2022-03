Frank Spotnitz: “Antes había una cultura de la conversación sobre las series”

Leonardo es la nueva serie de AMC, que estrena nuevos episodios los domingos a las 22. Relata la vida y obra del artista italiano, Leonardo Da Vinci, desde otro lugar. Esta es la primera serie televisiva dirigida por Frank Spotnitz y hablamos con él en exclusiva para saber detalles de la propuesta.

—Has estado durante mucho tiempo en esta industria, ¿cómo vivís esta época de oro de las series?

—Yo creo que es más una “fiebre”, todos sabemos que hay tantos contenidos, y como espectador y productor me deleito con este presente, es el mejor tiempo, pero creo que es más difícil hacer algo distinto, y se van perdiendo. Hay muchas series de las que me entero que salieron hace tiempo y ni siquiera supe cuándo estrenaron. Antes había una cultura de la conversación sobre las series, todos veíamos lo mismo en el mismo tiempo, y eso se perdió. Ahora el desafío es viajar por el mundo, sin importar el lenguaje, vemos programas de Corea, España, Francia, en sus idiomas, y eso es revolucionario y me excita.

—La charla ahora surge los viernes cuando se sube una temporada completa de un programa. ¿Cómo trabajás para que tu proyecto sea el que se hable ese viernes y no otro?

—Yo hago las cosas que realmente amo, porque además uno está mucho tiempo trabajando con el proyecto, y creo que si uno ama esto, el resto también lo hará, si no lo hacés al comienzo, nadie lo hará.

—¿Cuál fue el principal desafío de hacer una serie como Leonardo?

—Ya he hecho algunas de estas características, y si bien es difícil, es muy gratificante y en el fondo, divertido. En Leonardo el desa­fío era ver por dónde empezar a hablar de este genio, complicado, con tantas capas, sin reducirlo a algo mundano o tonto y saber qué querés contar sobre él, qué tiene todavía para decir.

—Y que no esté en Wikipedia…

—No puede ser una repetición de hechos, entonces mientras investigaba encontré una figura movilizante que sacrificó todo por sus pensamientos y arte. Uno de los momentos más inspiradores para mí fue encontrarme con la colección real de sus cuadernos, en donde cada milímetro de las páginas tiene algo. Podríamos habernos enfocado en muchos aspectos, porque sigue siendo inspirador, Leonardo fue como una luz para todos.