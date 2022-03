La palabra de Luciano Castro

Durante muchos años, Nicolás Occhiatto y Florencia Vigna mantuvieron un romance con idas y vueltas.

Al llegar el final de la relación, el mediático ganó popularidad tras la participación en certámenes de canto y de baile.

Por su parte, ella abandonó la actuación para abocarse a la danza y al canto. Es más, lanzó una serie de singles con sus correspondientes videoclips.

Asimismo, estrenó un nuevo vínculo junto al galán Luciano Castro, que ahora habló sobre el presente en común durante una entrevista realizada por la periodista radiofónica, Catalina Dlugi. Así el hombre respondió sobre la relación y la chance de agrandar la familia: “No se habla del tema, porque realmente tengo tres y ella está en la cresta de la ola; no hay necesidad de ninguna de las dos partes, lo bueno que hice en mi vida es tener hijos”. Y agregó: “No me vuelvo loco, pero si ella me dice, me vuela la cabeza".

Ahora, Florencia Vigna volverá a la conducción de un programa titulado El último pasajero, que se emitirá por Telefé. Hasta el momento la noticia no tiene nada de inusual, salvo que su compañero de aventuras será Nicolás Occhiatto, su exnovio. Luciano Castro también se refirió al tema y esbozó: “Estoy contento con el proyecto que va a encarar con Nico”. Para terminar, se mostró feliz porque su pareja también triunfa en lo suyo: “Está todo muy ordenado con Flor, estoy contento porque cumple sus proyectos”.

Vale mencionar que Luciano es uno de los protagonistas de la tira El último de nosotros junto a Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi, Paola Krum, Damián De Santo y Mercedes Funes. Se estrenó esta semana y contó con un excelente rating en la pantalla chica de Telefé.

Esta tira narra la historia de un grupo de seis amigos que se conocen desde toda la vida, tienen anécdotas y miserias en común. Sin embargo, sus vidas cambiarán cuando uno de ellos sea diagnosticado con una enfermedad terminal, que los hará replantearse sus maneras de vivir.